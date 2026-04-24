К десятой годовщине смерти Принса была представлена ранее не издававшаяся композиция «With This Tear». Релиз был приурочен к дате 21 апреля — именно в этот день в 2016 году музыкант ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Новая публикация стала частью более широкой инициативы по раскрытию архивов артиста: представители его наследия уже заявили, что это лишь начало серии неизданных записей, которые могут войти в полноценный новый альбом, запланированный к выпуску позже в этом году.

Запись из архива Paisley Park

Композиция «With This Tear» была записана еще в 1991 году на студии Paisley Park. В работе над треком Принс выступил сразу во всех ключевых ролях — как автор, продюсер, аранжировщик и исполнитель, полностью контролируя звучание песни. Позже эта баллада получила известность в другой интерпретации: песню исполнила Селин Дион, включив ее в свой одноименный альбом 1992 года. Однако оригинальная версия самого Принса долгое время оставалась в архиве и официально не выпускалась.

Реакция Céline Dion

После выхода оригинальной версии Селин Дион публично отреагировала на релиз, подчеркнув личную значимость этой композиции. По ее словам, песня всегда занимала особое место в ее жизни: «With This Tear была подарком от Принса, который я всегда буду хранить. Я носила эту песню с собой столько лет. Услышать его версию впервые — это по-настоящему особенный момент».

Новая глава музыкального наследия

Выход «With This Tear» подчеркивает масштаб творческого наследия Принса, значительная часть которого до сих пор остается неизданной. Музыкант, известный своей многогранностью и способностью самостоятельно создавать музыку — от написания до записи всех партий, — оставил после себя обширный архив записей. Новый релиз демонстрирует более лиричную и эмоциональную сторону артиста: композиция представляет собой фортепианную балладу с акцентом на вокал и мелодию, раскрывая интимный и чувствительный аспект его творчества.

Что дальше

Представители наследия артиста уже намекнули, что «With This Tear» — лишь первая из серии будущих публикаций. В ближайшее время ожидается больше ранее не издававшихся записей, которые могут быть объединены в новый посмертный проект. Таким образом, спустя десятилетие после смерти Принса его музыка продолжает открываться заново, предлагая слушателям не только ностальгию, но и ранее неизвестные грани творчества одного из самых влиятельных артистов современной музыки.