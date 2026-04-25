Атмосфера вокруг конкурса «Евровидение», который традиционно ассоциируется с ярким шоу, музыкой и праздником, в этом году заметно изменилась. Вместо привычного ожидания зрелища всё чаще звучат политические споры и призывы к бойкоту. Сотни известных артистов — среди них Massive Attack, Sigur Rós и Kneecap — открыто обратились к поклонникам, коллегам и телевещателям с призывом отказаться от участия и поддержки конкурса.

Открытое письмо и кампания No Music for Genocide

Свое заявление музыканты оформили в открытом письме, опубликованном в рамках кампании «No Music for Genocide». Авторы подчеркивают: речь не идет о попытке «отменить» музыку как явление, а о нежелании использовать её как прикрытие для политических решений. Число подписавших обращение уже превысило тысячу человек. Они проводят прямую параллель с решением исключить Россию из конкурса в 2022 году и задаются вопросом о последовательности принципов организаторов.

Вопрос участия Израиля и позиция EBU

Основное недовольство связано с тем, что израильская телерадиокомпания KAN вновь допущена к участию, несмотря на продолжающиеся военные действия. По мнению протестующих, это решение подрывает заявленный принцип политической нейтральности конкурса, на котором настаивает Европейский вещательный союз. Для многих артистов ситуация выходит за рамки индустрии развлечений и становится вопросом личной позиции. Участники группы Kneecap прямо заявляют: в подобных обстоятельствах молчание равносильно соучастию.

Раскол внутри музыкального сообщества

Дискуссия вокруг конкурса стремительно вышла за пределы профессионального круга и превратилась в масштабный общественный спор. Одни продолжают настаивать на том, что «музыка вне политики» и должна объединять людей независимо от обстоятельств. Другие убеждены: в условиях глобальных конфликтов нейтралитет сам по себе становится политическим выбором — и не всегда морально оправданным. При этом некоторые страны уже заявили о готовности отказаться от участия в знак солидарности с протестующими, что ещё больше усиливает напряжение вокруг предстоящего конкурса.

Аргументы сторонников бойкота

Подписанты петиции подчеркивают: они выступают не против самого «Евровидения», а против того, что называют попыткой «отмывания» репутации через культуру. Они напоминают о прецедентах в истории, когда музыкальное и культурное сообщество объединялось в знак протеста — например, во времена борьбы с апартеидом в Южной Африке. По их мнению, искусство должно отражать реальность, а не маскировать её за яркими декорациями и эффектным шоу.

Самый сложный конкурс за последние годы

Организаторы «Евровидения» оказываются в крайне непростой ситуации. Стремление Европейский вещательный союз сохранить баланс и следовать прежним правилам сталкивается с растущим давлением со стороны артистов и части аудитории. На фоне обсуждений формата, голосования и трансляций главная интрига разворачивается за пределами сцены. В центре внимания — не только музыка, но и вопрос границы между развлечением и этикой.

И пока подготовка к конкурсу продолжается, всё больше голосов задаются вопросом: может ли шоу идти своим чередом, если тысячи людей требуют остановиться и пересмотреть правила игры.