Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Культура &
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Атмосфера вокруг конкурса «Евровидение», который традиционно ассоциируется с ярким шоу, музыкой и праздником, в этом году заметно изменилась. Вместо привычного ожидания зрелища всё чаще звучат политические споры и призывы к бойкоту. Сотни известных артистов — среди них Massive Attack, Sigur Rós и Kneecap — открыто обратились к поклонникам, коллегам и телевещателям с призывом отказаться от участия и поддержки конкурса.

Открытое письмо и кампания No Music for Genocide

Свое заявление музыканты оформили в открытом письме, опубликованном в рамках кампании «No Music for Genocide». Авторы подчеркивают: речь не идет о попытке «отменить» музыку как явление, а о нежелании использовать её как прикрытие для политических решений. Число подписавших обращение уже превысило тысячу человек. Они проводят прямую параллель с решением исключить Россию из конкурса в 2022 году и задаются вопросом о последовательности принципов организаторов.

Вопрос участия Израиля и позиция EBU

Основное недовольство связано с тем, что израильская телерадиокомпания KAN вновь допущена к участию, несмотря на продолжающиеся военные действия. По мнению протестующих, это решение подрывает заявленный принцип политической нейтральности конкурса, на котором настаивает Европейский вещательный союз. Для многих артистов ситуация выходит за рамки индустрии развлечений и становится вопросом личной позиции. Участники группы Kneecap прямо заявляют: в подобных обстоятельствах молчание равносильно соучастию.

Раскол внутри музыкального сообщества

Дискуссия вокруг конкурса стремительно вышла за пределы профессионального круга и превратилась в масштабный общественный спор. Одни продолжают настаивать на том, что «музыка вне политики» и должна объединять людей независимо от обстоятельств. Другие убеждены: в условиях глобальных конфликтов нейтралитет сам по себе становится политическим выбором — и не всегда морально оправданным. При этом некоторые страны уже заявили о готовности отказаться от участия в знак солидарности с протестующими, что ещё больше усиливает напряжение вокруг предстоящего конкурса.

Аргументы сторонников бойкота

Подписанты петиции подчеркивают: они выступают не против самого «Евровидения», а против того, что называют попыткой «отмывания» репутации через культуру. Они напоминают о прецедентах в истории, когда музыкальное и культурное сообщество объединялось в знак протеста — например, во времена борьбы с апартеидом в Южной Африке. По их мнению, искусство должно отражать реальность, а не маскировать её за яркими декорациями и эффектным шоу.

Самый сложный конкурс за последние годы

Организаторы «Евровидения» оказываются в крайне непростой ситуации. Стремление Европейский вещательный союз сохранить баланс и следовать прежним правилам сталкивается с растущим давлением со стороны артистов и части аудитории. На фоне обсуждений формата, голосования и трансляций главная интрига разворачивается за пределами сцены. В центре внимания — не только музыка, но и вопрос границы между развлечением и этикой.

И пока подготовка к конкурсу продолжается, всё больше голосов задаются вопросом: может ли шоу идти своим чередом, если тысячи людей требуют остановиться и пересмотреть правила игры.

Читайте нас также:
#Израиль #Евровидение #артисты #культура #музыка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео