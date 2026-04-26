В Елгаве пройдет XX Международный фестиваль песчаных скульптур

Дата публикации: 26.04.2026
В Елгаве объявили дату одного из самых ожидаемых летних событий — XX Международного фестиваля песчаных скульптур. В этом году он пройдет 23 мая на острове Паста и будет посвящен теме «Истории Юрского периода».

Международный состав и масштаб

В фестивале примут участие 15 профессиональных скульпторов из десяти стран. Среди них мастера из Турции, США, Украины, Испании, Болгарии, Польши, Нидерландов, Эстонии, Литвы и Латвии. Художникам предстоит создать масштабные песчаные композиции, вдохновленные доисторической эпохой. В своих работах они будут интерпретировать темы силы природы, эволюции жизни и гармонии между природными стихиями.

Динозавры и «оживший» Юрский период

Главной концепцией фестиваля станет обращение к миру динозавров и древней истории Земли. Посетители смогут увидеть, как песок превращается в масштабные скульптуры, отражающие эпоху Юрского периода — от гигантских доисторических существ до художественных образов, связанных с развитием жизни на планете. Такая тема позволяет не только создать зрелищные объекты, но и придать фестивалю образовательный и символический смысл, соединяя искусство и науку.

Программа и атмосфера праздника

Фестиваль традиционно пройдет в формате большого семейного события под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа, включающая не только выставку песчаных скульптур, но и развлекательные мероприятия. Особое внимание уделено вечерней части: запланированы концерты, которые продолжатся до поздней ночи, создавая атмосферу полноценного летнего фестиваля.

...Двадцатый по счету фестиваль подчеркивает устойчивую популярность этого события, которое уже давно стало визитной карточкой Елгавы и одним из крупнейших культурных мероприятий подобного формата в регионе.

