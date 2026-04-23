В этот список с 2022 года включаются места, имеющие символическое значение для европейской киноиндустрии и историческую ценность, - места, которые необходимо сохранять и защищать не только сегодня, но и для будущих поколений.

Как отмечают в "Rīgas nami", кинотеатр "Splendid Palace" является одним из самых роскошных и старейших кинотеатров Европы, который с 1923 года предлагает зрителям выдающееся и качественное кино. В здании всегда демонстрировались фильмы, поэтому "Splendid Palace" сохранил свой исторический облик и ценность как архитектурный памятник.

"Для нас большая честь, что кинотеатр "Splendid Palace" включен в список сокровищ европейской кинокультуры. До сих пор в список было включено только 60 достопримечательных мест в Европе, а в этом году он пополнен еще десятью важными объектами, один из которых - кинотеатр "Splendid Palace"", - рассказала руководитель кинотеатра Илдзе Эглиня.

В 2026 году список сокровищ европейской кинокультуры также пополнили исторические кинотеатры "Bio Skandia" в Стокгольме и "Kino International" в Берлине, киностудия "Shqipëria e Re" в Тиране и киностудия им. Довженко в Киеве.

Кроме того, список пополнили такие места съемок фильмов, как "Путь сталкера" в Таллине, гидроэлектростанция Веморк в Норвегии, Римский колодец в Белграде, а также Городской музей Каунаса. В список также включен оцифрованный архив творчества выдающегося польского кинорежиссера Кшиштофа Кислевского.

В настоящее время в список сокровищ европейской кинокультуры включено 70 объектов. Латвию в этом списке представляют Большая эстрада в Межапарке и кинотеатр к/т "Splendid Palace".