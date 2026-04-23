Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мумии в Египте обнаружили редкий экземпляр поэмы «Илиада» 0 265

Культура &
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В мумии в Египте обнаружили редкий экземпляр поэмы «Илиада»

Для археологов, привыкших к находкам, это открытие стало настоящим шоком. Дело в том, что греческие папирусы в египетских погребениях римской эпохи находили и раньше, но до сих пор это были исключительно магические заклинания или ритуальные тексты, призванные защитить душу в загробном мире. Найти же там «литературу» — в данном случае знаменитый «Каталог кораблей» из второй песни гомеровского эпоса — случилось впервые в истории.

Исследователи полагают, что это был не просто осознанный выбор, а, возможно, даже переиспользование старого манускрипта. По словам руководителя миссии Майте Маскорт, папирусы той эпохи часто складывали и запечатывали, превращая в своего рода амулеты, сопровождавшие покойного. Вероятно, кто-то из современников римского Египта, не видя в свитке с великой поэмой чего-то сакрального, посчитал его подходящим материалом для ритуальных целей, даже не подозревая, что оставляет потомкам бесценный свидетель эпохи.

Сам некрополь, где покоилась мумия, оказался настоящей сокровищницей. Помимо гомеровского текста, ученые извлекли «золотые языки» — ритуальные пластины, которые, согласно поверьям того времени, должны были помочь усопшему говорить перед судом Осириса. Соседство этих сакральных атрибутов с фрагментом текста о греческих войсках, плывущих к Трое, создает удивительный культурный коктейль, подчеркивающий, как причудливо сплетались традиции эллинизма и древнеегипетские верования в эпоху, когда античный мир доживал свои последние столетия.

×
Читайте нас также:
#история #археология #Египет #литература #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нью-Йоркский музей The Frick Collection
Изображение к статье: Группа Deep Purple
Изображение к статье: Лондон
Изображение к статье: Джек Николсон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео