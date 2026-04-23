Для археологов, привыкших к находкам, это открытие стало настоящим шоком. Дело в том, что греческие папирусы в египетских погребениях римской эпохи находили и раньше, но до сих пор это были исключительно магические заклинания или ритуальные тексты, призванные защитить душу в загробном мире. Найти же там «литературу» — в данном случае знаменитый «Каталог кораблей» из второй песни гомеровского эпоса — случилось впервые в истории.

Исследователи полагают, что это был не просто осознанный выбор, а, возможно, даже переиспользование старого манускрипта. По словам руководителя миссии Майте Маскорт, папирусы той эпохи часто складывали и запечатывали, превращая в своего рода амулеты, сопровождавшие покойного. Вероятно, кто-то из современников римского Египта, не видя в свитке с великой поэмой чего-то сакрального, посчитал его подходящим материалом для ритуальных целей, даже не подозревая, что оставляет потомкам бесценный свидетель эпохи.

Сам некрополь, где покоилась мумия, оказался настоящей сокровищницей. Помимо гомеровского текста, ученые извлекли «золотые языки» — ритуальные пластины, которые, согласно поверьям того времени, должны были помочь усопшему говорить перед судом Осириса. Соседство этих сакральных атрибутов с фрагментом текста о греческих войсках, плывущих к Трое, создает удивительный культурный коктейль, подчеркивающий, как причудливо сплетались традиции эллинизма и древнеегипетские верования в эпоху, когда античный мир доживал свои последние столетия.