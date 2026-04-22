Предварительный показ прошёл в Нью-Йорке, где была представлена так называемая Icon Collection — частное собрание, включающее одежду, документы, фотографии и памятные вещи, связанные с жизнью и карьерой звезды.

Коллекционер Брайан Джонс, владелец архива, рассказал, что интерес к Монро у него возник ещё в детстве и со временем превратился в одну из крупнейших частных коллекций, посвящённых актрисе. Среди наиболее ценных экспонатов — чек, который, по мнению владельца, стал последним документом, подписанным Монро в день её смерти в августе 1962 года. Он связан с покупкой мебели для её дома в Брентвуде — первого собственного жилья актрисы.

В экспозиции также представлены предметы, связанные с одним из самых известных эпизодов в истории поп-культуры — выступлением Монро на дне рождения президента Джон Ф. Кеннеди в 1962 году. Среди них — программа мероприятия и карточка RSVP с пометками актрисы, подтверждающая, что она лично оплатила приглашения для гостей.

Часть экспонатов раскрывает творческий процесс Монро и её работу над собственным образом. Например, в коллекции есть зеркало из её дома, перед которым актриса проводила много времени, формируя свой узнаваемый стиль.

Отдельное внимание уделено влиянию Монро на моду: на выставке можно увидеть как сценические наряды, так и повседневную одежду, включая модели итальянского бренда Pucci, который она особенно любила в начале 1960-х годов.

В целом экспозиция показывает контраст между частной жизнью Нормы Джин Мортенсон и образом Мэрилин Монро — яркой публичной фигурой, которую она сознательно создала.

Ожидается, что выставка «Marilyn Monroe: Hollywood Icon» откроется 31 мая в Музее кино Академии в Лос-Анджелесе и станет частью масштабных мероприятий, приуроченных к юбилею актрисы.