Рижский музей югендстиля приглашает вас познакомиться с изысканными произведениями искусства Нины Доше на выставке «Магия шелка». Природные мотивы в живописи, расписных шарфах, костюмах и дизайнерских предметах органично перекликаются с эстетикой начала XX века, подтверждая преемственность традиции модерна в наши дни. Выставка посвящена 17-летию музея и будет открыта до 31 мая.

Нина Доше (настоящее имя Нина Добровольска) — художница, график, финансист и специалист в области естественных наук, которая живет и работает в Эстонии с 2013 года. Там она также создала собственный бренд Nina Doshe, известный своими изысканными шелковыми аксессуарами. Таллиннские искусствоведы описывают работы Нины Доше как «пространство тишины и покоя». С 2015 года ее работы регулярно выставляются в Европе и Азии — в Лондоне, Стокгольме, Таллинне и Ташкенте. В марте 2026 года в престижной галерее Haus в Таллинне завершилась её масштабная выставка «Коронованная собой». Работы художницы находятся в частных коллекциях в Великобритании, США, Канаде и других странах Европы. Выставка в Риге является важным продолжением творческого развития художницы.