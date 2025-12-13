Baltijas balss logotype
Летние виды

Изображение к статье: Арина Соболенко ответила Пирсу Моргану на вопрос о величайшей теннисистке в истории, но любимыми назвала трех других
Спорт

Арина Соболенко ответила Пирсу Моргану на вопрос о величайшей теннисистке в истории, но любимыми назвала трех других

Изображение к статье: Остапенко и Семенистая сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии
Спорт

Остапенко и Семенистая сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии

Изображение к статье: Семенистая покинула первую сотню рейтинга; Остапенко сохранила 23-ю позицию
Спорт

Семенистая покинула первую сотню рейтинга; Остапенко сохранила 23-ю позицию

Изображение к статье: Пилот «Макларен» Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Спорт

Пилот «Макларен» Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Изображение к статье: Установлен рекорд Гиннесса по количеству точных трехочковых бросков
Спорт

Установлен рекорд Гиннесса по количеству точных трехочковых бросков

Изображение к статье: Арине Соболенко не хватило совсем немного, чтобы стать самой богатой спортсменкой 2025 года
Спорт

Арине Соболенко не хватило совсем немного, чтобы стать самой богатой спортсменкой 2025 года

Изображение к статье: Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой
Спорт

Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой

Изображение к статье: «Я счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой» - Алонсо
Спорт

«Я счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой» - Алонсо

Изображение к статье: Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира
Спорт

Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира

Изображение к статье: Семенистая близка к выбыванию из первой сотни рейтинга
Спорт

Семенистая близка к выбыванию из первой сотни рейтинга

Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими
Политика

Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

Изображение к статье: У иностранцев в чемпионате Тайваня огромная роль - латвийский баскетболист Пасечник
Спорт

У иностранцев в чемпионате Тайваня огромная роль - латвийский баскетболист Пасечник

Изображение к статье: Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс
Спорт

Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс

Изображение к статье: Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции
Спорт

Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова выиграли чемпионат мира - их поздравил президент Латвии
Спорт

Граудиня и Самойлова выиграли чемпионат мира - их поздравил президент Латвии

