Летние виды

Арина Соболенко ответила Пирсу Моргану на вопрос о величайшей теннисистке в истории, но любимыми назвала трех других
Остапенко и Семенистая сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии
Семенистая покинула первую сотню рейтинга; Остапенко сохранила 23-ю позицию
Пилот «Макларен» Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Установлен рекорд Гиннесса по количеству точных трехочковых бросков
Арине Соболенко не хватило совсем немного, чтобы стать самой богатой спортсменкой 2025 года
Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой
«Я счастлив по поводу своей первой победы с латвийской командой» - Алонсо
Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира
Семенистая близка к выбыванию из первой сотни рейтинга
Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими
У иностранцев в чемпионате Тайваня огромная роль - латвийский баскетболист Пасечник
Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс
Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции
Граудиня и Самойлова выиграли чемпионат мира - их поздравил президент Латвии
