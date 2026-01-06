В матче первого круга на турнире категории «ВТА-250» в новозеландском Окленде бывшая первая ракетка мира, 45-летняя американка Винус Уильямс, занимающая сейчас 582-е место, уступила 52-й в мировом рейтинге Магде Линетт из Польши — 4:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

Линетт семь раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Уильямс выполнила семь эйсов при четырех двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Окленде Линетт встретится с победительницей матча между 101-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс и 81-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто.