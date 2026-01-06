Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это все? 45-летняя Винус Уильямс снова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв на турнире в Окленде 0 159

Спорт
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это все? 45-летняя Винус Уильямс снова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв на турнире в Окленде

В матче первого круга на турнире категории «ВТА-250» в новозеландском Окленде бывшая первая ракетка мира, 45-летняя американка Винус Уильямс, занимающая сейчас 582-е место, уступила 52-й в мировом рейтинге Магде Линетт из Польши — 4:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

Линетт семь раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Уильямс выполнила семь эйсов при четырех двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Окленде Линетт встретится с победительницей матча между 101-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс и 81-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Читайте нас также:
#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: МЧМ-2026. Швеция — чемпион, чешский вундеркинд Войтех Чихар — MVP
Изображение к статье: Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра
Изображение к статье: Финал молодежного чемпионата мира пройдет без участия США или Канады впервые с 2016 года
Изображение к статье: Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео