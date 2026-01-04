Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему впервые за три года Арина Соболенко сыграла в парном разряде? 0 152

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему впервые за три года Арина Соболенко сыграла в парном разряде?

Первая ракетка мира Арина Соболенко, помимо одиночного разряда, на турнире ВТА в Брисбене выступает и в паре. Партнершей Арины является ее лучшая подруга в ВТА-туре Паула Бадоса из Испании.

В матче 1/8 финала белоруска и испанка встречались с дуэтом Людмила Самсонова (Россия) и Чжан Шуай (Китай).

Встреча завершилась победой Соболенко и Бадосы в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 47 минут.

В последний раз Соболенко выступала в паре три года назад — в январе 2023 года в Аделаиде. Тогда вместе с белоруской Лидией Морозовой она дошла до полуфинала.

Также Арина выступит и в одиночной сетке турнира в Брисбене.

Читайте нас также:
#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийская лыжница добилась высшего достижения в истории горных лыж независимой Латвии
Изображение к статье: L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Изображение к статье: Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, выставят на продажу
Изображение к статье: Объявлен окончательный состав сборной Швеции на ОИ-2026, целиком составленный из представителей НХЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео