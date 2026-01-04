Первая ракетка мира Арина Соболенко, помимо одиночного разряда, на турнире ВТА в Брисбене выступает и в паре. Партнершей Арины является ее лучшая подруга в ВТА-туре Паула Бадоса из Испании.

В матче 1/8 финала белоруска и испанка встречались с дуэтом Людмила Самсонова (Россия) и Чжан Шуай (Китай).

Встреча завершилась победой Соболенко и Бадосы в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 47 минут.

В последний раз Соболенко выступала в паре три года назад — в январе 2023 года в Аделаиде. Тогда вместе с белоруской Лидией Морозовой она дошла до полуфинала.

Также Арина выступит и в одиночной сетке турнира в Брисбене.