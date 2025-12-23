Baltijas balss logotype
Легендарная российская теннисистка Анна Курникова родила для испанского поп-идола Энрике Иглесиаса четвертого ребенка

Спорт
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легендарная российская теннисистка Анна Курникова родила для испанского поп-идола Энрике Иглесиаса четвертого ребенка

У легендарной теннисистки Анны Курниковой и популярного певца Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок. Фотографией младенца пара поделилась в своих социальных сетях.

Анна Курникова подписала дату рождения ребенка — 17 декабря 2025 года. Пол пока не уточняется.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас находятся в отношениях с 2001 года. За этот период у пары родилось уже трое детей: двойняшки Николас и Люси в 2017 году и дочь Мэри в 2020 году.

Анна Курникова становилась первой ракеткой мира в парном разряде. В паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии, в 1999 и 2002 годах.

Спортсменка завершила свою профессиональную карьеру в 2003-м.

#теннис #спорт #социальные сети #семья #отношения #знаменитости #дети
Оставить комментарий

