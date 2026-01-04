Это шасси с номером 05 команды Benetton-Ford сезона 1992 года, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в карьере.

Оценочная стоимость автомобиля превышает € 8,5 млн.

Именно за рулем этого болида семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Бельгии 1992 года на трассе «Спа-Франкоршам».

Всего на этой машине немец участвовал в пяти этапах сезона-1992, также заняв на ней второе место на Гран-при Канады.

После ухода «Бенеттона» из спорта машина хранилась в коллекции Renault Classic, а затем была полностью отреставрирована до рабочего состояния.