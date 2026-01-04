Baltijas balss logotype
Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, выставят на продажу 0 59

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, выставят на продажу

Аукционный дом Broad Arrows в конце января выставит на открытые торги болид Формулы-1.

Это шасси с номером 05 команды Benetton-Ford сезона 1992 года, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в карьере.

Оценочная стоимость автомобиля превышает € 8,5 млн.

Именно за рулем этого болида семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Бельгии 1992 года на трассе «Спа-Франкоршам».

Всего на этой машине немец участвовал в пяти этапах сезона-1992, также заняв на ней второе место на Гран-при Канады.

После ухода «Бенеттона» из спорта машина хранилась в коллекции Renault Classic, а затем была полностью отреставрирована до рабочего состояния.

#формула 1 #аукцион
Оставить комментарий

