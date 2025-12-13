Наука и техника

Baltijas balss logotype
Изображение к статье: В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов
Техно

В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов

0
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно

В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами

1
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно

Хорошие новости из Антарктиды - озоновая дыра затягивается

1
Изображение к статье: Экспериментальный реактор - национальная гордость.
Техно

Китайский термоядерный реактор сможет «зажечь лампу» в 2030 году

0
Изображение к статье: Панельные дома станут немножко деревянными. Как это?
Техно

Панельные дома станут немножко деревянными. Как это?

0
Изображение к статье: Канадцы нагрели Германию: геотермальный проект вышел на коммерческий режим
Техно

Канадцы нагрели Германию: геотермальный проект вышел на коммерческий режим

0
Изображение к статье: Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях
Техно

Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях

1
Изображение к статье: Этот аппарат произвел революцию в авиации. Иконка видео
Техно

В Румынии выпустили реактивный дрон - летающую тарелку

0
Изображение к статье: «Трумэн» уклонялся от удара хуситов: авианосец США потерял истребитель за $60 млн
В мире

«Трумэн» уклонялся от удара хуситов: авианосец США потерял истребитель за $60 млн

0
Изображение к статье: Индия возьмет у России на прокат атомную субмарину. Дорого
В мире

Индия возьмет у России на прокат атомную субмарину. Дорого

0
Изображение к статье: А рогаткой? В Литве испытали разные способы борьбы с метеозондами, но они не работают
Техно

А рогаткой? В Литве испытали разные способы борьбы с метеозондами, но они не работают

5
Изображение к статье: В России хотят перезапустить советский адронный коллайдер, который так и не заработал 40 лет назад
Техно

В России хотят перезапустить советский адронный коллайдер, который так и не заработал 40 лет назад

0
Изображение к статье: Наши нейроны претерпевают критические изменения. Иконка видео
Техно

Шведский профессор раскрывает тайну жизни после смерти

0
Изображение к статье: Литиевое производство создает огромное количество шлака в стране-континенте. Иконка видео
Техно

В Австралии создали супер-бетон из отходов лития

0
Изображение к статье: Яркое солнышко не радовало диких трудящихся. Иконка видео
Техно

41 000 лет назад всплеск солнечной радиации загнал первобытных людей в пещеры

0
