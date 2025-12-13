Наука и техника

В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов
В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Хорошие новости из Антарктиды - озоновая дыра затягивается
Китайский термоядерный реактор сможет «зажечь лампу» в 2030 году
Панельные дома станут немножко деревянными. Как это?
Канадцы нагрели Германию: геотермальный проект вышел на коммерческий режим
Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях
В Румынии выпустили реактивный дрон - летающую тарелку
«Трумэн» уклонялся от удара хуситов: авианосец США потерял истребитель за $60 млн
Индия возьмет у России на прокат атомную субмарину. Дорого
А рогаткой? В Литве испытали разные способы борьбы с метеозондами, но они не работают
В России хотят перезапустить советский адронный коллайдер, который так и не заработал 40 лет назад
Шведский профессор раскрывает тайну жизни после смерти
В Австралии создали супер-бетон из отходов лития
41 000 лет назад всплеск солнечной радиации загнал первобытных людей в пещеры
