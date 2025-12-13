Путешествия

Baltijas balss logotype
Изображение к статье: Эти края сравнивают с Тосканой. Иконка видео
Lifenews

Самая красивая Польша: путешествие в долину реки Нида

0
Изображение к статье: Итальянская кухня внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО
В мире

Итальянская кухня внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

1
Изображение к статье: Древний замок Вавел - сокровищница Кракова. Эксклюзив!
Lifenews

3 из 10 самых чистых городов мира находятся в Восточной Европе

0
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире

Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения

0
Изображение к статье: Что посмотреть в Риге за 3 дня: маршрут для туриста
Lifenews

Что посмотреть в Риге за 3 дня: маршрут для туриста

0
Изображение к статье: В индонезийской столице народу как в крупной стране Евросоюза.
Lifenews

42-миллионная Джакарта - крупнейший город мира, как там выжить

0
Изображение к статье: Сокровищница стилизована в духе пирамид. Иконка видео
Lifenews

Большой Египетский музей - это надо видеть

0
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews

Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы

1
Изображение к статье: В Старом Свете много заснеженных вершин. Иконка видео
Lifenews

Горнолыжный курорт, недорого: что общего у Андорры, Болгарии и Грузии

0
Изображение к статье: Мистер Талли остался доволен путешествием. Иконка видео
Lifenews

Что увидел молодой англичанин в загадочном Приднестровье

0
Изображение к статье: Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни. Иконка видео
Lifenews

Мост Дяьвола и другие чудеса Уэльса

0
Изображение к статье: Извержения гейзеров привлекают туристов. Иконка видео
Lifenews

Почему надо посетить арктическую Исландию

0
Изображение к статье: То-то я чувствую, что засыпаю: Рига вошла в ТОП-5 городов Европы для «сонного» туризма
Lifenews

То-то я чувствую, что засыпаю: Рига вошла в ТОП-5 городов Европы для «сонного» туризма

1
Изображение к статье: Отношение к женщинам тоже может шокировать туристов. Иконка видео
Lifenews

Эта странная Индия: инструкция по выживанию для европейцев

0
Изображение к статье: Смерть на острове: 80-летнюю пассажирку круизного судна забыли на экскурсии
Lifenews

Смерть на острове: 80-летнюю пассажирку круизного судна забыли на экскурсии

0
Видео