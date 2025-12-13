Baltijas balss logotype
Зимние виды

Изображение к статье: Доротея Вирер о завершении карьеры после сезона-2025/26: не грущу из-за того, что ухожу
Спорт

Доротея Вирер о завершении карьеры после сезона-2025/26: не грущу из-за того, что ухожу

0
Изображение к статье: Дарья Домрачева назвала условие, при котором может рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси по биатлону
Спорт

Дарья Домрачева назвала условие, при котором может рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси по биатлону

0
Изображение к статье: Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде-26
Спорт

Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде-26

0
Изображение к статье: Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира
Спорт

Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира

0
Изображение к статье: Биатлон, Кубок мира – 2025/2026: календарь соревнований, расписание этапов
Спорт

Биатлон, Кубок мира – 2025/2026: календарь соревнований, расписание этапов

0
Изображение к статье: Без братьев Бо, но с привычным результатом: сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
Спорт

Без братьев Бо, но с привычным результатом: сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

0
Изображение к статье: Сборная Франции стала победительницей женской эстафеты в первой гонке первого этапа Кубка мира олимпийского сезона-2025/26
Спорт

Сборная Франции стала победительницей женской эстафеты в первой гонке первого этапа Кубка мира олимпийского сезона-2025/26

0
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews

Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные

2
Изображение к статье: Российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026
Спорт

Российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026

0
Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
ЧП и криминал

Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске

2
Изображение к статье: Васильев — девятый в произвольной программе на этапе Grand Prix в Финляндии
Спорт

Васильев — девятый в произвольной программе на этапе Grand Prix в Финляндии

1
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине
Спорт

Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине

0
Изображение к статье: Кому доверено зажечь огонь Олимпийских игр 2026 года?
Спорт

Кому доверено зажечь огонь Олимпийских игр 2026 года?

0
Изображение к статье: Когда в Латвии начнется лыжный сезон и будет ли он успешным?
Спорт

Когда в Латвии начнется лыжный сезон и будет ли он успешным?

0
Изображение к статье: Почему знаменитый стадион «Сан-Сиро» хотят снести?
Спорт

Почему знаменитый стадион «Сан-Сиро» хотят снести?

0
1 2

