Латвийский экипаж в санном спорте в двойках Эдуард Шевиц-Микельшевиц и Лукас Крастс в субботу заняли первое место на четвёртом этапе Кубка мира в Сигулде, впервые в карьере завоевав золотые медали, пишет LETA.

Мартиньш Ботс и Робертс Плуме заняли третье место, а дебютанты Кубка мира Эдвард Март Маркитанc и Роберт Лазданс финишировали на 14-й позиции. В соревнованиях женских двоек Марта Робежниеце и Кития Богданова стали четвёртыми, Анда Упите и Мадара Павлова – восьмыми, а Аманда Огородникова и Селина Звилна – тринадцатыми.

Шевиц-Микельшевиц и именинник сегодняшнего дня Крастс были самыми быстрыми в первом заезде, а во втором по сумме опережали соперников всего на одну тысячную долю секунды, однако в итоге показали второй результат, чего хватило для победы. Второе место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, уступившие латвийцам 0,078 секунды.

Ботс и Плуме после первого заезда шли третьими, а во втором показали лучшее время дня, однако этого оказалось недостаточно, чтобы подняться выше в итоговом зачёте. До второго места им не хватило всего семи тысячных секунды.

Маркитанc и Лазданс, выступив достойно в дебюте, были 15-ми и 16-ми в отдельных заездах, а по сумме стали 14-ми, отстав от победителей на 1,821 секунды.

В соревнованиях женских двоек победу одержали австрийки Селина Эгле и Лара Кип, которые по сумме двух заездов на 0,031 секунды опередили лидеров после первого заезда — немок Даяну Айтбергер и Магдалену Мачину. Третье место заняли итальянки Андреа Фетер и Марион Оберхофер, уступив победительницам 0,203 секунды.

Робежниеце и Богданова были шестыми в первом заезде и четвёртыми во втором, что обеспечило им итоговую четвёртую позицию. До пьедестала им не хватило 0,56 секунды.

Упите и Павлова в первом заезде показали десятый результат, а во втором — седьмой, уступив по сумме почти полторы секунды. Огородникова и Звилна провалили первый заезд, заняв последнее, 14-е место среди финишировавших, но во втором показали десятый результат, и благодаря неудаче соперниц смогли подняться на одну позицию выше.

Соревнования в одиночных дисциплинах продолжатся в воскресенье, когда также состоится командная эстафета.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в январе в Винтерберге, где завершится олимпийская квалификация, а в первом из двух этапов в немецком Оберхофе будут разыграны медали чемпионата Европы. В начале февраля спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Милане — Кортина-д’Ампеццо.