Baltijas balss logotype

Суд в Риге приговорил мужчину к условному сроку за скачивание детской порнографии 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2024
LETA
Суд в Риге приговорил мужчину к условному сроку за скачивание детской порнографии

Рижский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, обвиняемого в скачивании десятков тысяч изображений и видео с детской порнографией, свидетельствует публично доступный приговор суда.

Обвиняемый скачивал изображения и видеофайлы, содержащие детскую порнографию и сексуальные действия человека с животным, в течение неустановленного периода до марта 2023 года. Например, с осени 2009 года до лета 2021 года мужчина скачал 141 видео и 45 021 изображение.

Скачанные материалы обвиняемый хранил на носителях по месту жительства до марта 2023 года, когда они были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Суд утвердил заключенную с прокурором сделку о признании вины обвиняемым и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

# суд #порнография
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го августа

    Совсем запутали. Российские сайты запрещены , а сайты по распространению детской порнографии, выходит, что государство не ограничивает? Звиняйте, а скачивать гей парады у нас тоже нельзя или поощряется. А если в гей парадах участвуют дети, то это детская порнография или нет? А если детям на уроках пропагандируют гей отношения эти люди не преступники?

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео