Суд в Риге приговорил мужчину к условному сроку за скачивание детской порнографии

Рижский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, обвиняемого в скачивании десятков тысяч изображений и видео с детской порнографией, свидетельствует публично доступный приговор суда.

Обвиняемый скачивал изображения и видеофайлы, содержащие детскую порнографию и сексуальные действия человека с животным, в течение неустановленного периода до марта 2023 года. Например, с осени 2009 года до лета 2021 года мужчина скачал 141 видео и 45 021 изображение.

Скачанные материалы обвиняемый хранил на носителях по месту жительства до марта 2023 года, когда они были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Суд утвердил заключенную с прокурором сделку о признании вины обвиняемым и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.