Baltijas balss logotype

Не могу не доложить: жители Латвии написали в KNAB почти семьсот анонимок 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV
Не могу не доложить: жители Латвии написали в KNAB почти семьсот анонимок

Если рассмотреть готовность населения Латвии извещать власти о случаях коррупции, то здесь преобладает опция анонимного оповещения. К примеру, в прошлом году было 682 неподписанных сообщения. В среднем по 2-3 анонимки каждый рабочий день.

А вот на очный прием записался лишь 31 человек.

Эти данные приведены в годовом отчете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Анонимки не пропадают даром – по крайней мере часть их становится толчком для возбуждения уголовных дел.

Среди юридических лиц, в отношении деятельности которых KNAB приняты конкретные криминальные санкции, лидируют самоуправления (12), затем идут госучреждения (9). 7 раз возбуждались дела в связи с публичными закупками, 3 раза по финансовому сектору и 2 – в отношении правоохранительных органов.

Если же рассматривать по диспозиции начатых криминальных процессов, то более всего представлены взяточничество (23%), дача взятки (17%), распространение неразглашаемых сведений (13%), злонамеренное использование служебного положения или мошенничество (по 10%), легализация преступно нажитых средств (8%).

Фигурантами уголовного преследования со стороны KNAB стали в 2023 году 49 физических и 7 юридических лиц. Что существенно больше, чем в предкризисном 2019 году, когда вместе было подвернуто санкциям 31 лицо.

К Латвии в лице KNAB обращались за правовой помощью такие государства, как Украина, Польша, Молдова, Бельгия. В свою очередь, Бюро просило помочь Украину, Великобританию, Соединенные Штаты, Азербайджан. Коррупция границ не знает!

#knab
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
2
1

Комментарии (3)

  • Rēgu Bruņinieks
    Rēgu Bruņinieks
    28-го августа

    Мы писали. Мы писали. Наши пальчики устали. Мы немного отдохнём — и опять писать начнём.

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Как Прибалтийскую живую цепь создать, так это только латыши там стояли. А как доносы написаны, так жители Латвии. Подхалимажем страшно попахивает.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    А я согласен с разбором этого явления и мнением с Солженицином в отношении стукачей, который он высказал в "Архипелаг ГУЛАГ". И с методом избавления от оных. Без этих гнид, мировые людоедни были бы менее кровавыми.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео