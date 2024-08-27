Не могу не доложить: жители Латвии написали в KNAB почти семьсот анонимок

Если рассмотреть готовность населения Латвии извещать власти о случаях коррупции, то здесь преобладает опция анонимного оповещения. К примеру, в прошлом году было 682 неподписанных сообщения. В среднем по 2-3 анонимки каждый рабочий день.

А вот на очный прием записался лишь 31 человек.

Эти данные приведены в годовом отчете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Анонимки не пропадают даром – по крайней мере часть их становится толчком для возбуждения уголовных дел.

Среди юридических лиц, в отношении деятельности которых KNAB приняты конкретные криминальные санкции, лидируют самоуправления (12), затем идут госучреждения (9). 7 раз возбуждались дела в связи с публичными закупками, 3 раза по финансовому сектору и 2 – в отношении правоохранительных органов.

Если же рассматривать по диспозиции начатых криминальных процессов, то более всего представлены взяточничество (23%), дача взятки (17%), распространение неразглашаемых сведений (13%), злонамеренное использование служебного положения или мошенничество (по 10%), легализация преступно нажитых средств (8%).

Фигурантами уголовного преследования со стороны KNAB стали в 2023 году 49 физических и 7 юридических лиц. Что существенно больше, чем в предкризисном 2019 году, когда вместе было подвернуто санкциям 31 лицо.

К Латвии в лице KNAB обращались за правовой помощью такие государства, как Украина, Польша, Молдова, Бельгия. В свою очередь, Бюро просило помочь Украину, Великобританию, Соединенные Штаты, Азербайджан. Коррупция границ не знает!