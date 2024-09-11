На дорогах Латвии опять много пострадавших

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 123 ДТП, в них пострадали в общей сложности 13 человек, в том числе два пешехода, четыре велосипедиста и три водителя электросамокатов.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 454 постановления об административных правонарушениях, в том числе 215 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии вчера были наказаны пять водителей, еще один сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Пятеро из этих водителей будут привлечены к уголовной ответственности.