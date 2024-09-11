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На дорогах Латвии опять много пострадавших 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2024
LETA
На дорогах Латвии опять много пострадавших

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 123 ДТП, в них пострадали в общей сложности 13 человек, в том числе два пешехода, четыре велосипедиста и три водителя электросамокатов.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 454 постановления об административных правонарушениях, в том числе 215 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии вчера были наказаны пять водителей, еще один сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Пятеро из этих водителей будут привлечены к уголовной ответственности.

#дтп
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Эти 123 были в нетрезвом состоянии или превысили скорость на 1 км в час? Я понимаю, что те пятеро спокойно доехали бы до пункта назначения, если бы менты ловили преступников, а не сидели по кустам.

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