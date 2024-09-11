Суд ужесточил приговор Елены Крейле

Видземский окружной суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, выяснило агентство LETA в суде.

Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к одному году условного тюремного заключения. Теперь речь идет уже о реальном тюремном сроке.

Приговор можно будет обжаловать в верховном суде.

Напомним, Елена Крейле периодически появлялась в публичных местах с запрещенной в Латвии символикой, а окна своего дома она обклеила флагами цветов российского флага.