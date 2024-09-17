В Латвию что-то прилетело со стороны Белоруссии, в воздух подняты истребители НАТО

Во вторник утром, около 9 часов утра, в районе государственной границы Латвии военно-воздушные силы обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края.

Как сообщили в департаменте прессы Минобороны, в воздух были подняты истребители патрульной миссии НАТО с военной базы Лиелварде, которые провели обследование местности.

Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было. Патрульные самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.

Об инциденте проинформированы руководители самоуправлений Латгальского региона планирования.

Минобороны и МВД призывают людей немедленно сообщать о подозрительныхлетающих объектах на латвийской границе по телефону 112.

Šorīt @gaisa_speki konstatēja neatpazīstamu lidojošu objektu, kas tuvojās ??-?? robežai un šķērsoja to Krāslavas novadā. Gaisā tika pacelti @NATO Gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Aizdomīgi objekti Latvijas gaisa telpā netika konstatēti.

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Как сообщал bb.lv, 7 сентября российский беспилотник типа "Шахед" упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.