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В Латвию что-то прилетело со стороны Белоруссии, в воздух подняты истребители НАТО 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2024
LETA
В Латвию что-то прилетело со стороны Белоруссии, в воздух подняты истребители НАТО

Во вторник утром, около 9 часов утра, в районе государственной границы Латвии военно-воздушные силы обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края.

Как сообщили в департаменте прессы Минобороны, в воздух были подняты истребители патрульной миссии НАТО с военной базы Лиелварде, которые провели обследование местности.

Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было. Патрульные самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.

Об инциденте проинформированы руководители самоуправлений Латгальского региона планирования.

Минобороны и МВД призывают людей немедленно сообщать о подозрительныхлетающих объектах на латвийской границе по телефону 112.

Как сообщал bb.lv, 7 сентября российский беспилотник типа "Шахед" упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.

#белоруссия #самолет
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    17-го сентября

    Неужели маловероятный вариант сработал- это, когда прилетят инопланетяне и спасут Латвию, потому как фантастический, что правительство спасет экономику не сработает никогда.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го сентября

    контрабандёры ништяки дронами наверное таскают.

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