В Литве развернули латвийского перевозчика с грузом из 74 котов

з Беларуси была предпринята попытка ввоза 74 кошек с грубым нарушением требований перевозки животных, их перевозили в тесных клетках, сообщила в четверг литовская Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

По данным службы, кошек перевозили транзитом в Германию, партия была перехвачена на прошлой неделе на пограничном ветеринарном посту Мядининкай и позднее ее развернули.

По утверждению ГПВС, животным было крайне тесно, по несколько животных в одной клетке, без возможности свободного передвижения, в транспортном средстве стоял неприятный запах, воздух не циркулировал должным образом.

"Так много и так плотно перевозимых животных в одном транспортном средстве — один из редких случаев в моей трудовой практике. В больших клетках стояли ящики, в которых помещались кошки, рядом с которыми находились различные посторонние предметы. Клетки были слишком малы, кошки не могли свободно передвигаться, разворачиваться и отдыхать", - цитируются в сообщении комментарии советника Департамента пограничного контроля ГПВС Кристина Дайновските-Шустике.

Из-за вышеуказанных нарушений груз не был допущен к продолжению следования, а коты были возвращены в страну происхождения – Беларусь. По данным службы, решение принято для того, чтобы животные как можно быстрее вернулись в исходное место, откуда их отправили.

Об этой ситуации будут проинформированы государственные компетентные службы Германии, а также латвийские службы, поскольку перевозчик был из Латвии.