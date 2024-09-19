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За аварию на дорогах Латвии можно расплатиться с полицейским – так дешевле 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
За аварию на дорогах Латвии можно расплатиться с полицейским – так дешевле

Государственная полиция информирует: оплатить штраф за нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые зафиксировали и наложили полицейские, можно прямо на месте происшествия, с помощью платежной карты.

Поскольку в автомобилях государственной полиции установлены POS-терминалы, то у нарушителей есть возможность "удобно и быстро оплатить штраф, наложенный за нарушение ПДД, сразу после принятия решения".

При этом представители Госполиции предупреждают: если позже платеж по ошибке будет произведен на какой-то другой номер счета, или нарушитель вообще забудет это сделать, то полицейские отдадут долг к коллекторам. Что, понятно, чревато множеством проблем.

Но если заплатить сразу и на месте, то это будет быстрее, проще, да и ошибок не будет, уговаривают нарушителей сотрудники Госполиции.

При этом представители Госполиции указывают: нарушителям нужно самим обращаться к правоохранителям с просьбой о совершении платежей на месте с помощью платежной карты.

Главное, чтобы предложение денег не было расценено, как попытка дать взятку.

#штрафы # аварии
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Огласите пожалуйста прейскурант! ?

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