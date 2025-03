Your browser does not support the video tag.

Иллюстративное фото.

Во время проверки пойман пьяного водителя, который, пытаясь скрыться от полиции, выпрыгнул из автомобиля и прямиком врезался в электрическую изгородь, ограждающую луг для лошадей. Об этом bb.lv сообщили в Госполиции. В среду, 18 сентября в рамках акции "ROADPOL Дни безопасности" проводилась проверка с использованием нетрафарированного полицейского транспортного средства. В ходе проверки недалеко от Вецумниеки был замечен автомобиль "Volvo" без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Полицейские потребовали от водителя "Volvo" остановиться, но он свернул на заправочную станцию и проехал под знак "Въезд запрещен", поспешно выпрыгнул из машины и прямиком врезался в электрическую изгородь, огораживающую луг для лошадей. 18. septembrī Valsts policija pārbaudes laikā pieķēra dzērājšoferi, kurš, cenšoties aizmukt no policijas, steigā izlēca no automašīnas un taisnā ceļā ieskrēja elektriskajā ganā, ar kuru bija nožogots ?⚡️ zirgu aploks: https://t.co/uGHvZ9eTU6 pic.twitter.com/NHygFR1BBY — Valsts policija (@Valsts_policija) September 20, 2024 Полицейские задержали водителя и установили, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,95 промилле), и у него не было водительских прав. По данному нарушению было возбуждено два уголовных дела. Кроме того, были начаты административные процессы за проезд под запрещающий знак и отсутствие OCTA. Водитель "Volvo" был задержан и помещен в место временного содержания.

