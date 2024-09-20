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Нетрезвый, но резвый: убегая от полиции, гражданин Латвии испытал электрошок 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV

Иллюстративное фото.

Во время проверки пойман пьяного водителя, который, пытаясь скрыться от полиции, выпрыгнул из автомобиля и прямиком врезался в электрическую изгородь, ограждающую луг для лошадей. Об этом bb.lv сообщили в Госполиции.

В среду, 18 сентября в рамках акции "ROADPOL Дни безопасности" проводилась проверка с использованием нетрафарированного полицейского транспортного средства.

В ходе проверки недалеко от Вецумниеки был замечен автомобиль "Volvo" без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA).

Полицейские потребовали от водителя "Volvo" остановиться, но он свернул на заправочную станцию и проехал под знак "Въезд запрещен", поспешно выпрыгнул из машины и прямиком врезался в электрическую изгородь, огораживающую луг для лошадей.

Полицейские задержали водителя и установили, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,95 промилле), и у него не было водительских прав.

По данному нарушению было возбуждено два уголовных дела. Кроме того, были начаты административные процессы за проезд под запрещающий знак и отсутствие OCTA. Водитель "Volvo" был задержан и помещен в место временного содержания.

#дороги #дорожная полиция
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го сентября

    Какие молодцы полицейские. Я думал они воров и преступников должны ловить, а они гордятся, что водителя поймали с 0.95 промилле. Кстати, это не пьяный человек, и нормально может управлять автомобилем, выпил типа, три четыре рюмки. Так слегка навеселе.

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