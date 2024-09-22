Некоего гражданина ЛР Яниса Подзиньша, сменившего имя на Ильяса Махамаева, планируют лишить гражданства Латвии, сообщает ЛТВ со ссылкой на министра внутренних дел ЛР Рихарда Козловскиса.

Имя Махамаева ранее появлялось в латвийской прессе в связи с созданием международной школы телохранителей в Мадоне, а в материалах, опубликованных международной хакерской группировкой "Anonymous", он подозревался в связях с боевиками террористической группировки "Исламское государство", отмечает ЛТВ.

Также Служба государственной безопасности подтвердила, что Махамаев ранее уже был в поле зрения службы из-за возможных связей с радикально настроенными мусульманами, и в настоящее время он объявлен в международный розыск.

Как сообщает ЛТВ, ранее Махамаев носил другое имя — Янис Подзиньш. По имеющейся у программы информации, он сменил имя, находясь еще в Латвии.

Махамаев-Подзиньш ранее служил в Национальных вооруженных силах Латвии, но был уволен после самовольного оставления службы.

После этого он несколько лет проживал за границей, а в конце 2015 года обратился в местные власти Мадоны с идеей открыть международную школу телохранителей.

По данным ЛТВ, он участвует в боевых действиях против Украины с 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, направленное против территориальной целостности или политической независимости государства, что может повлечь наказание до десяти лет лишения свободы.

Однако обвинения ему не были предъявлены, так как он находится в розыске, сообщает ЛТВ. За последние полтора года Махамаев больше не появлялся в социальных сетях. В связи с этим нет информации о том, жив ли он вообще.

На этой неделе также сообщалось, что гражданина Литвы Кястутиса Квяткумаса, который сражается в рядах российской армии в Украине, лишили литовского гражданства.

Представитель по вопросам миграции прокомментировал, что международные правовые акты запрещают лишать человека гражданства, если оно является его единственным, но предусмотрены исключения в случае нелояльности государству.

Министр внутренних дел Козловскис в интервью ЛТВ заявил, что Латвия может поступить аналогично. "Нам просто нужны доказательства того, что это лицо является гражданином России, и тогда решение будет принято скоро", – пообещал министр.

Как отмечает ЛТВ, ранее Махамаев утверждал, что вскоре он станет гражданином России. Впрочем, выяснить это невозможно, поскольку Латвия разорвала любое сотрудничество с Россией в уголовно-правовой сфере прекращено.