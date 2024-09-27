Вандалы опять облили супом «Подсолнухи» Ван Гога 1 1443

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2024
BB.LV

Мужчина и женщина облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее.

Молодые люди из движения Just Stop Oil устроили акцию спустя час после того, как суд приговорил двух других участниц движения — 23-летнюю Фиби Пламмер в 22-летнюю Анну Холланд за то, что они облили супом одну из этих картин в 2022 году.

Ущерб тогда оценили в 10 тыс. фунтов стерлингов.

Девушки получили реальные сроки: одна два года заключения, вторая — год и восемь месяцев.

Just Stop Oil — это неформальное движение в Великобритании, член которого пытаются принудить британское правительство прекратить производство нефти, газа и других ископаемых видов топлива.

#вандализм
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
