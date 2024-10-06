Наклейка с изображением АК-47 на машине. Госполиция начала процесс

Как пояснили в Госполиции, в законах перечислены не все символы, прославляющие военную агрессию и военные преступления, и полиция оценивает каждую ситуацию индивидуально.

В сентябре в Государственную полицию (ВП) поступило сообщение о том, что в Резекне движется автомобиль, на окнах которого висят наклейки с символами, прославляющими военную агрессию и военные преступления. Полиция начала административный процесс. К посту в социальных сетях были также приложены фотографии, сделанные очевидцами. В них можно было увидеть несколько вещей – силуэт широко известного в современной культуре автомата АК-47 с надписью «АК-47» под ним, а над оружием располагалась небольшая пятиконечная звезда, напоминающая о коммунистической символике.

Были еще три наклейки, явно относящиеся к индуистской религии, включая логотип мантры «Ом» и символы, связанные с практикой йоги. Изображение упомянутого оружия можно встретить в символике некоторых стран мира, например, флаге Мозамбика и гербе Зимбабве. Это может привести к путанице относительно того, предназначен ли символ оружия для прославления военных преступлений или является ссылкой на страну.

Полиция: закон не может описать все виды запрещенной деятельности

Публичные заявления, в которых усматриваются признаки отрицания, оправдания или прославления геноцида, преступлений против человечества или мира или военных преступлений оцениваются Службой государственной безопасности (СГБ). А вот дела, связанные с использованием в публичном пространстве символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, рассматриваются госполицией. Поэтому в СГБ отказались комментировать данный конкретный случай, но призвали граждан в то время, когда Россия продолжает военную агрессию против Украины, пересмотреть использование различной символики в публичном пространстве и воздерживаться от публичного использования агрессивной и провокационной символики.

В свою очередь, представитель госполиции Юлия Юране дала письменный ответ на вопросы об оценке этих символов.

«Каждая запрещенная деятельность не может быть описана законодателем в нормативных актах, да и не нужна. В качестве примера можно взять общие положения (неопределенное понятие закона), которые в каждой ситуации правоприменитель наполняет содержанием. Полиция также оценивает каждую ситуацию индивидуально, согласно действующему положению. В связи с этим в конкретном случае можно отметить, что при оценке полученной информации были замечены признаки административного правонарушения, которые, вероятно, представляют собой символ коммунизма). Здесь видно использование в публичном пространстве военной символики, прославляющей агрессию и войну. Законодатель не перечисляет все прославляющие символы. Но это может быть, например, значок, приколотый к груди; наклейка на стене; наклейка с прославляющим символом военной агрессии и военных преступлений».