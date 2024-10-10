Шок: украинцы под Алуксне произвели наркотиков на 400 млн евро

В районе Алуксне на прошлой неделе было ликвидировано крупнейшее производство наркотиков, когда-либо открытое латвийскими правоохранителями.

Там была обнаружена готовая продукция на сумму не менее 400 миллионов евро, сообщила в четверг Государственная полиция Латвии.

Полиция задержала восемь членов международной преступной группировки. Среди задержанных в возрасте от 24 до 35 лет пятеро граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Шесть человек были помещены под стражу в качестве меры пресечения.

Уголовные производства проходили одновременно в нескольких городах Латвии, в том числе семь обысков.

В общей сложности в результате обыска было изъято более тонны готовой продукции – синтетического препарата клефедрон, более 38 000 литров различных химических жидкостей, которые, по мнению специалистов, являются прекурсорами, или базовыми веществами для производства синтетических наркотиков. Также изъято лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с изготовлением наркотиков, пять автомобилей – три легковых и два грузовика, несколько мобильных телефонов, сим-карты, роутеры, ноутбук и другие предметы.

Как заявил на пресс-конференции начальник Госполиции Армандс Рукс, изъятые наркотики находились на различных стадиях производства, поэтому после завершения экспертизы их объем может увеличиться до нескольких тонн.

"Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал Рукс.

Полиция не стала комментировать вопрос о том, имели ли отношение к деятельности группировки граждане Латвии. Как заявил Рукс, полиция также не будет комментировать распределение ролей задержанных в группировке, в том числе то, арестован ли организатор преступления.

Наркотики предназначались не для латвийского рынка, а, возможно, для других европейских стран, например, скандинавских, а также для российского и белорусского рынков. 1 грамм такого наркотика продается на улицах по 20-25 евро.