Похитил чужую собаку, изнасиловал и убил. Курземский суд вынес приговор по вопиющему делу

Курземский районный суд Лиепаи приговорил мужчину к полугоду тюремного заключения за убийство собаки путем сексуального насилия над ней, говорится в публично доступном приговоре.

Подсудимый жестоко обращался с животным, в результате чего оно погибло.

Сообщается, что летом 2021 года мужчина решил совершить действия сексуального характера с собакой, которая была привязана к ангару сельскохозяйственной техники. Свой план он реализовал, в результате крайне жестокого обращения погибла чужая собака.

Уголовный закон за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Данному живодеру дали полгода.