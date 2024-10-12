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Похитил чужую собаку, изнасиловал и убил. Курземский суд вынес приговор по вопиющему делу 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Похитил чужую собаку, изнасиловал и убил. Курземский суд вынес приговор по вопиющему делу

Курземский районный суд Лиепаи приговорил мужчину к полугоду тюремного заключения за убийство собаки путем сексуального насилия над ней, говорится в публично доступном приговоре.

Подсудимый жестоко обращался с животным, в результате чего оно погибло.

Сообщается, что летом 2021 года мужчина решил совершить действия сексуального характера с собакой, которая была привязана к ангару сельскохозяйственной техники. Свой план он реализовал, в результате крайне жестокого обращения погибла чужая собака.

Уголовный закон за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Данному живодеру дали полгода.

#криминал #животное
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го октября

    Такую особь сразу в дурку, а не в суд (имхо). Тут уж прежде суда адекватность должен оценить психиатр.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го октября

    ...а как же Лачплесис? Шутка.

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