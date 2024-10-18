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Служба госбезопасности обратилась к жителям ЛП с важным сообщением накануне школьных каникул 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Служба госбезопасности обратилась к жителям ЛП с важным сообщением накануне школьных каникул

Служба государственной безопасности (СГБ) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих осенних школьных каникул и предупреждает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран.

Служба обращает внимание на то, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси.

В нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб по получению разведывательной информации на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы обеих стран-агрессоров заинтересованы в вербовке латвийских подданных, попавших на их территорию. СГБ предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы будут без колебаний использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы для принуждения к сотрудничеству на своей территории.

СГБ напоминает, что первая попытка часто происходит на пограничном пункте, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников или используют другое прикрытие. Кроме того, российские и белорусские спецслужбы могут получить интересующую их информацию и в ходе простого разговора.

Если поездка в Россию и Беларусь все же необходима, СГБ рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если он содержит рабочую или конфиденциальную информацию.

На пограничном контроле с телефона могут снять данные и заразить его шпионским ПО. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с картой предоплаты, предназначенный специально для этой поездки. Также не стоит брать с собой компьютеры, флэшки и другие носители информации.

При пересечении границы могут быть заданы вопросы, не входящие в компетенцию пограничника, например, о ситуации в Латвии, об отношении к событиям в Украине, о находящихся в Латвии беженцах, о поддержке Украине, а также частные вопросы - о месте работы, выполняемых обязанностях и материальном положении.

Людей могут обвинить в правонарушении или преступлении, пытаясь заставить их "сотрудничать" в обмен на освобождение от ответственности, предупреждает СГБ.

#сгб
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Каждый раз одну и ту же фигню городят. Нет никаких проблем при пересечении границы ни с Российской, ни с Белорусской стороны. Хватит людей запугивать.

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  • Д
    Дед
    18-го октября

    На каком основании какие то люди желают беседовать на латвийской границе. Не представляются, лезут в телефоны. Кто они и на основании какого закона работают и можно ли их посылать на три буквы.

    15
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