Военнопленных заставляют давать показания под пытками.

Украинские правозащитники и родственники военнопленных, а также гражданских заложников, находящихся в местах заключения в России, пытаются выяснить судьбу узников СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области; часть украинских арестантов могли вывезти из этого учреждения в Чечню, о чем заявил руководитель региональной Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко.

Сотрудники ростовской ОНК два года не могли посещать таганрогское СИЗО-2. Через несколько месяцев после начала полномасштабной войны против Украины, в мае 2022 года, сообщалось, что в изолятор доставили военнопленных, державших оборону на мариупольском заводе "Азовсталь". Ими занимались "федеральные структуры", объяснил Омельченко, поэтому доступ для региональных наблюдателей был закрыт.

По свидетельствам обменянных украинских пленных, в этом СИЗО заключенных пытают электрическим током, вынуждая давать признательные показания по уголовным делам. В начале октября стало известно, что во время этапирования из Таганрога в Москву погибла украинская журналистка Виктория Рощина.

В изоляторе пытают и российских заключенных с Северного Кавказа, заявляют правозащитники из "Мемориала". По их данным, помимо физического насилия арестантам-мусульманам запрещают молиться и произносить любые слова, связанные с исламом. В знак протеста они наносят себе травмы, руководство СИЗО пытается это скрыть.

Избивали до полусмерти

Один из граждан Украины, который как минимум до недавнего времени находился в СИЗО-2 Таганрога, – Дамиан Омельяненко, похищенный сотрудниками ФСБ России в оккупированном Бердянске Запорожской области в ноябре 2022 года. Его мать Татьяна говорила, что молодого человека месяцами содержали в одиночной камере.

Омельяненко вместе с еще двумя украинцами, Владимиром Макаренко и Артуром Шашенком, судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону по статьям о терроризме и убийстве. Процесс начался в октябре 2023 года. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

По делу проходит и сама Татьяна Омельяненко – ей вменяют "организацию террористического сообщества"; она заявляет, что обвинение полностью сфабриковано.

По словам матери арестанта, в апреле этого года ее сына перевели из ростовского СИЗО в Таганрог без уведомления защитника, что является нарушением закона. Несколько месяцев к заключенному не пускали адвоката, не передавали письма и посылки.

Судебные заседания в мае и июне проходили через видеосвязь. По словам адвоката, документы о согласии Дамиана Омельяненко на дистанционное участие были подделаны стороной обвинения. Суд отклонил эти возражения, а также отказал адвокату в жалобе на недопуск в СИЗО.

Одно из самых худших мест содержания для пленных украинцев

"Первый раз его забрали из дома 24 мая 2022 года и держали в изоляторе временного содержания в Бердянске до 22 июня. В течение этого времени Дамиана подвергали пыткам: били током, избивали до полусмерти палками, требовали информацию о военных и заставляли принять гражданство. Сломали ребра, повредили мышцы и голеностоп. Отпустили его под подписку о невыезде", – говорит мать обвиняемого.

После второго ареста появилось видео с признательными показаниями Омельяненко, которые он дал под пытками, утверждает его мать. Она также отмечает, что сотрудники ФСБ, угрожая убийством молодого человека, заставили ее саму записать видео о сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

В начале сентября Южный окружной военный суд вернул в прокуратуру Запорожской области уголовное дело в отношении Дамиана Омельяненко, Артура Шашенка и Алексея Макаренко. "Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления", – указано в карточке дела. Еще до этого всем троим вменили новую статью – акт международного терроризма.

В конце октября Татьяне Омельяненко удалось получить фотографию заявления ее сына о том, что он отказывается от адвоката. По словам матери арестанта, Дамиан написал его под давлением.

Другой украинец, находившийся в СИЗО-2 Таганрога, – Григорий Синченко. Недавно он тоже получил новое обвинение – в организации терроризма. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщила его мать.

В 2019 году Синченко арестовали в Донецке по обвинению в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях. После его задержания на тот момент уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова рассказала, что 33-летний автослесарь поехал в Донецк для восстановления документов об инвалидности, но был задержан.

Мать обвиняемого заявляет: ее сына подвергали жестоким пыткам, он получил разрыв легкого, переломы ребер, его били током, душили, имитировали расстрел и в итоге вынудили оговорить себя. Выступая по видеосвязи в суде из СИЗО-2 Таганрога, Синченко сам рассказал, что его избивают сотрудники изолятора и что он не знает, в каком городе находится. Сразу после этого связь оборвалась.

Во время очередного заседания в сентябре арестант был немногословен и выглядел сломленным, говорит его мать. Перед этим, 14 августа, к заключенному не пустили адвоката, передав ему записку, что это якобы Синченко отказался от встречи. По словам матери обвиняемого, почерк в записке не принадлежит ее сыну. Теперь она сомневается, жив ли он.

Пытают везде

Вывоз украинских военнопленных из Таганрога пока не подтвержден, говорит Ирина Кудас, которая руководит украинской гражданской организацией "Либерта" и является участницей двусторонней контактной группы между Киевом и Москвой по гуманитарным вопросам.

"Таганрогский изолятор – одно из самых худших мест содержания для пленных украинцев, информация о них оттуда почти не поступает, – объясняет собеседница. – Мы обращались во многие инстанции, но все молчат. В том числе мы направили обращение к спецдокладчице ООН по правам человека в России Мариане Кацаровой, но получили лишь благодарность за информацию. Я также разговаривала с Мониторинговой миссией ООН по правам человека, которая работает в Киеве. Они сообщили, что доступ в Россию им закрыт. Я предложила предпринять какие-либо действия, но конкретного ответа не последовало".

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону уже перегружен и не справляется со всеми делами украинцев Сведения о крайне тяжелых условиях в таганрогском СИЗО подтверждает украинский правозащитник, занимающийся поиском пленных сограждан на территории России (он пожелал сохранить анонимность):

"Пытают везде, но в Таганроге ситуация еще хуже, чем в Ростове. Там украинцев дополнительно морят голодом. Например, в СИЗО-1 Ростова, несмотря на пытки, людям проще выжить, так как их там относительно нормально кормят. О Таганроге же известно обратное: по обрывкам информации, которые оттуда поступают, это самое адское место".

Достоверных данных о том, сколько всего украинских военнопленных и гражданских содержали в таганрогском изоляторе, нет, отмечал Михаил Савва, эксперт украинской правозащитной организации "Центр громадянських свобод" и доктор политических наук. Всего, по его словам, граждан Украины удерживают в 182 учреждениях по всей России.

"Из СИЗО-2 Таганрога вывезли украинцев, не находящихся под следствием, включая военнопленных, – заявил редакции Кавказ.Реалии правозащитник. – Это произошло примерно в середине октября. Первым об этом сообщил ростовский портал "161.ру", позже информацию подтвердили родственники арестантов".

По словам Саввы, совсем недавно поступила дополнительная информация о СИЗО-2: перед запланированным посещением представителей Международного комитета Красного Креста украинцев избивали и требовали подписать заявления об отказе от встреч с МККК.

"На данный момент местонахождение наших граждан, содержавшихся в Таганроге, неизвестно, но их не в Чечню отправили, конечно. Если им планируют предъявить обвинения, вероятно, их перевезли ближе к другим судам, так как Южный окружной суд в Ростове-на-Дону уже перегружен и не справляется со всеми делами украинцев", – заключил правозащитник.

