В лесах Курземе иностранные «черные археологи» раскопали и бросили останки солдат 1 1228

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: В лесах Курземе иностранные «черные археологи» раскопали и бросили останки солдат

"Черные археологи" из Нидерландов с неясными целями раскопали останки солдат в Грамздской волостина юге Курземе, сообщил в понедельник в программе Латвийского радио "Доброе утро!" руководитель отряда по поиску павших солдат "Легенда" Талис Эшмитс, пишет ЛЕТА.

Общество получило «откуда-то» письмо о том, что прах солдат оставлен в определенном месте в лесах Курземе. Подразделение выехало в указанное место, где было подтверждено, что в большой яме сложены древние останки солдат. Все это также зафиксировала полиция.

Путем привлечения различных сил и поговорив с окрестными жителями выяснилось, что останки солдат могли быть выкопаны иностранцами, которые якобы на немецком языке объяснили местным жителям, что они из Голландии, и предъявили документы, утверждающие, что они подтверждают свое право провести археологические раскопки в лесу.

«Что они там делали и как, они [местные] не ходили и не смотрели, но в результате были выкопаны эти солдаты, которых по неизвестной причине (..) преместили более чем на пять километров от того места и спрятали на в чужой собственности. Впервые такое произошло», - рассказал Эшмитс, подчеркнув, что это не похоже на незнание или случайность.

Отряду по поиску павших солдат удалось выяснить имена конкретных людей, которые могли проводить сомнительные раскопки в лесах Курземе. Эта информация передана в полицию.

На вопрос, какой интерес могут быть у этих людей в раскопках солдатских захоронений в Латвии, Эшмитс предположил, что, с одной стороны, это может быть изучение истории, потому что голландцы воевали именно в этом месте во время Второй мировой войны, но непонятно, почему у погребенных солдат забрали все подлинные предметы и солдатские опознавательные знаки, а на их месте оставили другие примитивные современные металлические изделия, такие, как можно купить в обычных строительных магазинах.

В целом Эшмитс охарактеризовал случившееся как кражу и мародерство. "Зачем они это сделали? Я думаю, чтобы заполучить эти предметы", - сказал представитель отряда по поиску погибших солдат.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
