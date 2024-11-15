Baltijas balss logotype

Шокирующая авария в центре Риги: пьяный водитель «влетел» в угол дома 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
Шокирующая авария в центре Риги: пьяный водитель «влетел» в угол дома

Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля, проезжая по трамвайным путям на улице Ластадияс в Риге. После обгона он уже не смог вернуться на свою полосу и машина быстро врезалась в угол соседнего жилого дома, оставив следы на стене и серьезно деформировав ограждение территории, передает Degpunkta.

Видеонаблюдение и записи регистраторов показывают, что машина в мгновение ока «улетает» и исчезает из поля зрения, а уже через секунду врезается в стену дома. Анна, живущая неподалеку, говорит, что водитель автомобиля после аварии вел себя агрессивно. Скорее всего, свою агрессию он выражал и за рулем.

«Хорошо, что там не было людей. Он ехал на большой скорости. Видимо, трамвай ему как-то помешал, он ехал рядом с трамваем. Возможно, если бы трамвая не было, он бы уехал. Трамвай, видимо, мешал ему, он хотел объехать его, но врезался в забор», - рассказывает Анна.

Проезжая по улице Ластадияс в сторону улицы Лачплеша, водитель не мог смириться с тем, что перед ним медленнее ехала машина, поэтому промчался мимо нее как можно быстрее. Вот что думает очевидец Гатис: «Он обогнал на трамвайных путях еще одну женщину, так и въехал прямо в стену. Нет, женщина ехала на машине по обычной дороге, а он обогнал ее по путям. И уехал прямо в стену дома. Возможно, что-то там скользко было. Думаю, просто в «отрубоне» был, либо что-то в этом роде. Ну, в любом случае, он уже вообще не контролировал эту машину. Даже не было похоже, что он колеса крутит».

Очевидцам пришлось поспешить, чтобы удерживать водителя, который предпочел скрыться на улицах города, чем остаться и ответить за содеянное.

«Его парни держали, не давали ему никуда идти. После этого с ним стояла полиция, чтобы не убежал. Было видно состояние шока», — говорит Анна.

Мужчина признался, что перед поездкой употреблял алкоголь.

«Он сам говорил, что «Бонапарт» пил», — вспоминает Анна.

В момент аварии водитель также получил достаточно серьезные травмы, чтобы его доставили в больницу.

«Все лицо было в крови. Там ему врачи уже наложили повязки, всю голову замотали. Его доставили в больницу. Он хотел сначала отказаться, насколько я понял, но думаю, что с такой травмой врачи ему отказаться просто не разрешили», - говорит Гатис.

В настоящее время по данному инциденту возбуждена процедура административного правонарушения.

#дтп
4
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го ноября

    То что пьяный еще не факт, но это первый за несколько месяцев, кто вообще был в нетрезвом состоянии подозреваем в совершении ДТП.

    7
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео