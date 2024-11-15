Шокирующая авария в центре Риги: пьяный водитель «влетел» в угол дома

Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля, проезжая по трамвайным путям на улице Ластадияс в Риге. После обгона он уже не смог вернуться на свою полосу и машина быстро врезалась в угол соседнего жилого дома, оставив следы на стене и серьезно деформировав ограждение территории, передает Degpunkta.

Видеонаблюдение и записи регистраторов показывают, что машина в мгновение ока «улетает» и исчезает из поля зрения, а уже через секунду врезается в стену дома. Анна, живущая неподалеку, говорит, что водитель автомобиля после аварии вел себя агрессивно. Скорее всего, свою агрессию он выражал и за рулем.

«Хорошо, что там не было людей. Он ехал на большой скорости. Видимо, трамвай ему как-то помешал, он ехал рядом с трамваем. Возможно, если бы трамвая не было, он бы уехал. Трамвай, видимо, мешал ему, он хотел объехать его, но врезался в забор», - рассказывает Анна.

Проезжая по улице Ластадияс в сторону улицы Лачплеша, водитель не мог смириться с тем, что перед ним медленнее ехала машина, поэтому промчался мимо нее как можно быстрее. Вот что думает очевидец Гатис: «Он обогнал на трамвайных путях еще одну женщину, так и въехал прямо в стену. Нет, женщина ехала на машине по обычной дороге, а он обогнал ее по путям. И уехал прямо в стену дома. Возможно, что-то там скользко было. Думаю, просто в «отрубоне» был, либо что-то в этом роде. Ну, в любом случае, он уже вообще не контролировал эту машину. Даже не было похоже, что он колеса крутит».

Очевидцам пришлось поспешить, чтобы удерживать водителя, который предпочел скрыться на улицах города, чем остаться и ответить за содеянное.

«Его парни держали, не давали ему никуда идти. После этого с ним стояла полиция, чтобы не убежал. Было видно состояние шока», — говорит Анна.

Мужчина признался, что перед поездкой употреблял алкоголь.

«Он сам говорил, что «Бонапарт» пил», — вспоминает Анна.

В момент аварии водитель также получил достаточно серьезные травмы, чтобы его доставили в больницу.

«Все лицо было в крови. Там ему врачи уже наложили повязки, всю голову замотали. Его доставили в больницу. Он хотел сначала отказаться, насколько я понял, но думаю, что с такой травмой врачи ему отказаться просто не разрешили», - говорит Гатис.

В настоящее время по данному инциденту возбуждена процедура административного правонарушения.