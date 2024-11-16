Сейм оценил демонстрацию половых органов в 700 евро. И это максимум

За приставание к женщине (или мужчине) теперь придется заплатить штраф. В законе подробно прописали, что понимать под домогательством.

За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. В дальнейшем за это будет применяться штраф до 700 евро.

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В этой связи нелишне будет оценить, за какие именно действия может грозить удар по кошельку.

В аннотации к законопроекту отмечается, что поправки разработаны в ответ на резонансные случаи, когда пострадавшие подвергались сексуальным домогательствам, однако латвийские нормативные акты не предусматривают конкретной ответственности за подобные оскорбительные и унизительные для жертв действия.

В частности, в аннотации к поправкам отмечается, что под сексуальными домогательствами в законопроекте понимаются (это, но не только):

сексистски оскорбительные заявления, которые сообщаются конкретному лицу в общественном месте (например, в месте работы или учебы, месте оказания публичной услуги);

нарушение личного пространства, пребывание в тесной близости, вызывающее неприязнь у потерпевшего;

нежелательное умышленное прикосновение, поглаживания, интенсивное внимание к интимным зонам;

высказывание интимных, личных комментариев, вопросы о внешнем виде лица с сексуальным подтекстом, вопросы о сексуальном опыте, предложения вступить в сексуальные отношения (с обещанием вознаграждения или без такового), начало переговоров и общение на эротические, сексуальные темы, демонстрация сексуальных жестов/действия;

отправка информации сексуального содержания или запросы прислать свои фотографии интимного характера, видео;

демонстрация половых органов, демонстративно сексуальное обнажение;

настойчивое, бестактное, агрессивное, чрезмерно сексуальное, интимное обращение к другому лицу или иное нежелательное и не соответствующее ситуации и месту выражение сексуального внимания.

В итоге — в целях закрепления административной ответственности за сексуальные домогательства в законопроект "О внесении изменений в Закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка" было внесено дополнение закона статьей 11.2 в следующей редакции:°

"За сексуальные домогательства, то есть нежелательные для лица физические, устные или письменные действия сексуального характера, направленные на оскорбление достоинства лица и поставившие его в устрашающие, враждебные, унижающие, деградирующие или оскорбительные обстоятельства, применяется штраф в размере до ста сорока единиц штрафа". То есть до 700 евро.

"Многое зависит от полиции"

В Министерстве юстиции отмечают, что в статью невозможно включить все действия, которые могут быть идентифицированы как сексуальные домогательства. Поэтому важно будет оценивать контекст, в котором конкретные действия были совершены.

"От воли пострадавшего зависит, являются ли предпринятые действия желательными или нежелательными. Если лицо согласилось на указанные действия, то есть оно не имеет против них возражений, то и не усматривается нарушения", — поясняют в Минюсте.

Как это может приминаться на практике? Свое мнение по этому поводу высказал на пресс–конференции председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин:

"Если лицо считает, что ему причинен вред из–за действий сексуального характера со стороны другого лица, то об этом следует сообщить в полицию, которая оценит, есть ли основания возбуждать дело и применять административное наказание".

Понятно, что при сообщении о домогательствах будут важными показания свидетелей, видеозаписи и другие доказательства, которые смогут подтвердить произошедшее.

При этом, как отметил А. Юдин, не во всех ситуациях ожидается, что лицо сможет доказать произошедшее. В этом случае полиция, скорее всего, будет вынуждена сделать вывод, что нет веских доказательств для привлечения лица к ответственности.

При этом А. Юдин допускает: "Думаю, полиции придется нелегко. Будут случаи, когда обе стороны — и потерпевший, и обвиняемый — будут писать жалобы".

Собственно, мы, уважаемые читатели, все это уже видим в тех скандалах по домогательствам в вузах, которые на нас выплеснулись за последнее время.

Заподозренные преподаватели: это гнусная клевета, ничего "такого" не было, "жертвы" сами все это придумали, а правоохранители идут у них на поводу.

Студенты: это был ужас, и не к кому обратиться за помощью, если домогается влиятельный человек со связями и весом в обществе.

"Здесь очень большое значение будет иметь понимание полиции и ее способность правильно применять закон", — считает А. Юдин.