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Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Раньше по этому делу его оправдали 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
Айгарс Витолс.

Айгарс Витолс.

ФОТО: LETA

Рижский окружной суд приговорил к четырем годам заключения заместителя председателя краевой думы Кекавы и бывшего баскетболиста Айгара Витолса по обвинению в вымогательстве взятки на 30 тыс. евро.

Однако этот вердикт еще можно оспорить в Верховном суде. Отметим в этой связи: ранее Суд по экономическим делам - 24 апреля 2023 года, подсудимых признал невиновными и оправдал. Но прокурор опротестовал оправдательный приговор.

Как указывает обвинение, должностное лицо Кекавской краевой думы потребовало взятку в 30 тыс. евро у некого предпринимателя, чтобы тот получил от самоуправления последний платеж за выполнение строительных работ по конкретному проекту.

Еще один обвиняемый пытался передать эту взятку должностному лицу Кекавской думы, ранее отметили в прокуратуре.

Нюансы "следственного эксперимента"

Дело получилось резонансным в то числе из-за личности главного фигуранта - известного спортсмена, который ушел в политику и стал вице-мэром Кекавы. (подробнее - см. в главе "Чем известен баскетболист Витолс").

Хронология скандала со взяткой выстраивается так. В 2017 году Кекавская дума объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и канализации — и он был завершен.

1 августа 2019 года, как позже сообщила прокуратура, некое "должностное лицо" потребовало у предприятия, которое выполняло строительные работы, взятку в размере 30 000 евро за то, чтобы получить последний платеж от самоуправления.

Далее, судя по сообщению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начался "следственный эксперимент".

В сентябре 2019 года представитель предприятия встретился с неким физлицом, которое, действуя как посредник, приняло взятку в размере 30 000 евро — 27 сентября в ходе обыска эта сумма была изъята.

В момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской думы.

Свою вину он отрицал, однако с поста заместителя председателя ушел почти сразу.

Не был, не состоял, не участвовал

На пресс–брифинге, созванном вскоре после задержания, Витолс отверг высказывания, обвинения и возможные подозрения БПБК.

— К сожалению, по непонятным причинам мне запрещено объяснять, что произошло. Я могу подтвердить, что был в офисе БПБК, а после выяснения обстоятельств мне разрешили вернуться домой. Я хочу узнать исход как можно быстрее, а тем временем возьму на себя политическую ответственность и откажусь от должности до выяснения обстоятельств, — пояснил он журналистам.

Промежуточный финиш

Итак, суд приговорил государственного служащего к четырем годам лишения свободы, а также к запрету на два года занимать государственные должности и одному году пробационного надзора. Второй подсудимый приговорен к одному году лишения свободы, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура сочла этот приговор справедливым.

Однако, скорее всего, обвиняемые приговор обжалуют.

Чем известен баскетболист Витолс

Ранее А. Витолс был членом сборной страны по баскетболу и многократным чемпионом Латвии.

Его игровая карьера баскетболиста продолжалась с 1993 по 2013 год. Кроме латвийских клубов, он также выступал за Любляну (Словения) и Фуэнлабраду (Испания). С 1997 по 2009 год был участником национальной сборной.

После завершения карьеры 48-летний Витолс ушел в политику. Он занимал должность заместителя председателя совета Кековского уезда.

#приговор #наказание
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Николай Кудрявцев
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Опа! Неужели, и в Латвии взяточника посадили? И от какой же он партии? Что так скромно молчат? Все таки зеленые в оппозиции, наверное, поэтому им и не положено капусту рубить. А гордого звания латыш тоже лишат?

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