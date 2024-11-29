Пограничники спасли тонущего мужчину в канале порта Вентспилса

Вечером в среду, 27 ноября, сотрудники Вентспилсского управления Государственной пограничной охраны спасли человека, который упал в воду с палубы грузового судна в порту Вентспилса, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Во время выполнения своих служебных обязанностей сотрудники Государственной пограничной охраны в порту Вентспилса, неподалеку от корабля пограничной охраны, услышали крики о помощи. Пограничники незамедлительно начали поисково-спасательные работы с помощью моторной лодки пограничного судна, в результате чего подняли из воды упавшего человека.

Учитывая признаки переохлаждения, пограничники доставили пострадавшего на судно Государственной пограничной охраны, где оказали первую медицинскую помощь. После этого пострадавший был передан медикам службы неотложной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.