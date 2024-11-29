В Латвии, возможно, готовился теракт. СГБ просит начать уголовный процесс против гражданина Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) 22 ноября направила в прокуратуру запрос о начале уголовного преследования в отношении гражданина Латвии за возможную подготовку к терактам и пропаганду терроризма.

Служба установила, что лицо систематически занималось публичным прославлением и оправданием терроризма на платформе «Telegram», а также распространением материалов, прославляющих, оправдывающих и призывающих к терроризму.

Совокупность доказательств, полученных в ходе расследования органами внутренних дел, свидетельствующих о целенаправленной подготовке подозреваемого к терроризму либо получении инструкций, знаний и практических навыков в целях осуществления или пропаганды терроризма. Уголовный процесс в отношении человека был начат 11 июля 2023 года. СГБ стала уделять больше внимания деятельности этого гражданина Латвии, обнаружив его активное участие в переписке в коммуникационных группах поддержки правого экстремизма и терроризма на платформе «Телеграм», что указывало на возможную радикализацию человека.

В ходе углубленного расследования деятельности лица СГБ установила, что лицо целенаправленно приобретает и распространяет в интернет-среде контент, поддерживающий правый экстремизм, пропаганду терроризма, видеозаписи террористических актов, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Кроме того, этот человек участвовал в управлении несколькими международными коммуникационными группами, пропагандируя враждебные настроения и проявления насилия в отношении различных меньшинств. С учетом полученной информации СГБ провела уголовно-процессуальные действия по двум объектам, связанным с человеком.

В ходе расследования СГБ установила попытки лица приобрести тактическое снаряжение и вещества, необходимые для изготовления взрывчатки. Кроме того, СГБ установила, что гражданин Латвии в индивидуальном порядке отправил нескольким лицам полезную для проведения террористических актов информацию - инструкции по изготовлению оружия и взрывчатых веществ, а также видеозаписи террористических актов.