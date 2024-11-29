Baltijas balss logotype

В Латвии, возможно, готовился теракт. СГБ просит начать уголовный процесс против гражданина Латвии 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
В Латвии, возможно, готовился теракт. СГБ просит начать уголовный процесс против гражданина Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) 22 ноября направила в прокуратуру запрос о начале уголовного преследования в отношении гражданина Латвии за возможную подготовку к терактам и пропаганду терроризма.

Служба установила, что лицо систематически занималось публичным прославлением и оправданием терроризма на платформе «Telegram», а также распространением материалов, прославляющих, оправдывающих и призывающих к терроризму.

Совокупность доказательств, полученных в ходе расследования органами внутренних дел, свидетельствующих о целенаправленной подготовке подозреваемого к терроризму либо получении инструкций, знаний и практических навыков в целях осуществления или пропаганды терроризма. Уголовный процесс в отношении человека был начат 11 июля 2023 года. СГБ стала уделять больше внимания деятельности этого гражданина Латвии, обнаружив его активное участие в переписке в коммуникационных группах поддержки правого экстремизма и терроризма на платформе «Телеграм», что указывало на возможную радикализацию человека.

В ходе углубленного расследования деятельности лица СГБ установила, что лицо целенаправленно приобретает и распространяет в интернет-среде контент, поддерживающий правый экстремизм, пропаганду терроризма, видеозаписи террористических актов, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Кроме того, этот человек участвовал в управлении несколькими международными коммуникационными группами, пропагандируя враждебные настроения и проявления насилия в отношении различных меньшинств. С учетом полученной информации СГБ провела уголовно-процессуальные действия по двум объектам, связанным с человеком.

В ходе расследования СГБ установила попытки лица приобрести тактическое снаряжение и вещества, необходимые для изготовления взрывчатки. Кроме того, СГБ установила, что гражданин Латвии в индивидуальном порядке отправил нескольким лицам полезную для проведения террористических актов информацию - инструкции по изготовлению оружия и взрывчатых веществ, а также видеозаписи террористических актов.

#сгб #терроризм
3
12

Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го ноября

    Очередной высер ВВ. Как раз к выходным дням. Похоже у вас там совсем недалёкие люди работают.

    45
    8
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    29-го ноября

    Надо тебе туда пойти поработать. Судя по твоим глубоким, "далеким" комментариям, будешь писать интересные и захватывающие статьи, количество читателей ВВ вырастёт на несколько порядков и придётся переводить на все языки мира.

    13
    27

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео