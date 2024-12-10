Baltijas balss logotype

Контрабанда: белорусские сигареты прятали в семенах и гранулах 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
Контрабанда: белорусские сигареты прятали в семенах и гранулах

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) за последние две недели предотвратили контрабанду 150 000 сигарет.

Что ожидаемо: часть нелегальных грузов пытались завести по железной дороге через контрольно-пропускной пункт в Индре, через который поступает значительная часть контрабанды.

Сигареты из Беларуси были обнаружены с помощью рентгена и служебных собак.

Из хроники задержаний:

  • 5 декабря 2024 года, должностные лица Индрского таможенного контрольного пункта при проверке рентгеновским оборудованием грузового поезда, прибывшего из Белоруссии, заподозрили в хоппер-вагоне контрабанду. Во время физического контроля таможни должностные лица установили, что в грузе семян рапса спрятано 50 упаковок с сигаретами. В них находилось в общей сложности 50 000 сигарет «Z Gold» и «QUEE Superslim», или 2500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

  • 4 декабря этого года должностные лица Индры, проведя анализ рентгеновских снимков, также обнаружили незадекларированные табачные изделия в хоппер-вагоне с грузом гранул. В результате проверки было изъято 40 000 сигарет «*Z Gold», или 2000 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

  • Несколько раньше - на прошлой неделе, 29 ноября, в Гребнево при осуществлении контроля за въезжающими из России автомобиле таможенный кинолог с собакой в одном из грузовиков нашел тайник контрабандных сигарет. В результате углубленного таможенного контроля было изъято 20 000 сигарет "MI*SK Superslim" (1000 пачек сигарет) с акцизными марками Республики Беларусь.

  • 27 ноября в МКП Индры, проводя контроль грузового поезда, прибывшего из Белоруссии, таможенный кинолог с собакой выявил тайники контрабандных сигарет в нескольких вагонах с грузом чугуна. В общей сложности изъяли 40 000 сигарет или 2000 пачек сигарет «*Z Gold» с акцизными марками Республики Беларусь.

Общая сумма недоплаченных в госбюджет налогов за обнаруженные сигареты составляет около 35 000 евро, - поясняют представители СГД.

Во всех случаях материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о начале уголовных процессов.

#контрабанда #сигареты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
0
0

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    А, классика. Раньше самые хлебные места были на латвийско-литовской границе. Когда народ челночил на литовские рынки. Тогда при каждом автобусе была спецтётка, которая собирала долю малую с челноков и всю сумму заносила таможне. А там дальше перепадало пограничникам и далее, объедки, ветконтролю. И автобусы пролетали погранпункт без шмона баулов со скоростью света. Так же и с частными тачками, в которых в основном челночили литовцы, возя трикотаж, яйца и прочее, что можно было продать в латвии дороже. Как правило это были уже знакомые таможне "клиенты" с постоянной таксой и колличеством товара. Видали. Уверен что сейчас так же на границе с рб. Просто зажлобились занести или рассчитывали на собственную хитрозадость или проверка какая начальтвенная нагрянула с акцией типа "неделя бдительности".

    3
    1
  • Д
    Дед
    10-го декабря

    И чего расплакаться? Уроды поднимают акцизы и другие налоги, эти собранные налоги безжалостно разворовывают, а нас призывают их пожалеть? А еще 40% жителей объявили людьми второго сорта, переврали историю и теперь призывают соблюдению этих дебильных правил. Да не устоит тот дом, где вражда и ненависть.

    6
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео