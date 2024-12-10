Контрабанда: белорусские сигареты прятали в семенах и гранулах

Что ожидаемо: часть нелегальных грузов пытались завести по железной дороге через контрольно-пропускной пункт в Индре, через который поступает значительная часть контрабанды.

Сигареты из Беларуси были обнаружены с помощью рентгена и служебных собак.

Из хроники задержаний:

5 декабря 2024 года, должностные лица Индрского таможенного контрольного пункта при проверке рентгеновским оборудованием грузового поезда, прибывшего из Белоруссии, заподозрили в хоппер-вагоне контрабанду. Во время физического контроля таможни должностные лица установили, что в грузе семян рапса спрятано 50 упаковок с сигаретами. В них находилось в общей сложности 50 000 сигарет «Z Gold» и «QUEE Superslim», или 2500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

4 декабря этого года должностные лица Индры, проведя анализ рентгеновских снимков, также обнаружили незадекларированные табачные изделия в хоппер-вагоне с грузом гранул. В результате проверки было изъято 40 000 сигарет «*Z Gold», или 2000 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Несколько раньше - на прошлой неделе, 29 ноября, в Гребнево при осуществлении контроля за въезжающими из России автомобиле таможенный кинолог с собакой в одном из грузовиков нашел тайник контрабандных сигарет. В результате углубленного таможенного контроля было изъято 20 000 сигарет "MI*SK Superslim" (1000 пачек сигарет) с акцизными марками Республики Беларусь.

27 ноября в МКП Индры, проводя контроль грузового поезда, прибывшего из Белоруссии, таможенный кинолог с собакой выявил тайники контрабандных сигарет в нескольких вагонах с грузом чугуна. В общей сложности изъяли 40 000 сигарет или 2000 пачек сигарет «*Z Gold» с акцизными марками Республики Беларусь.

Общая сумма недоплаченных в госбюджет налогов за обнаруженные сигареты составляет около 35 000 евро, - поясняют представители СГД.

Во всех случаях материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о начале уголовных процессов.