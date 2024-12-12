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Президент Украины ввел санкции против владельца колеса обозрения в Риге: теперь конфискуют? 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2024
LETA
Президент Украины ввел санкции против владельца колеса обозрения в Риге: теперь конфискуют?
ФОТО: LETA

Истинный бенефициар проекта строительства панорамного колеса в рижском парке Победы – российский предприниматель Рустам Гильфанов – несколько лет находился в санкционном списке Украины, который ограничивает экономическую деятельность иностранных граждан, утверждает журнал Ir.

Изначально латвийскую компанию "RPR operators", которая строит колесо, основал Дмитрий Успенский, но теперь истинным бенефициаром является Гильфанов, который присоединился к компании и получил контрольный пакет в марте 2022 года.

Через зарегистрированную на Мальте компанию Racoonstruction Holding Limited ему принадлежит 55% капитала "RPR operators", остальные владельцы — Дмитрий Успенский, Дарья Успенская и Анатолий Предкель представлены через фирму Panoramica, пишет журнал.

К началу этого года у компании накопились убытки около 300 000 евро. Согласно отчету за 2023 год, активы компании составляют 2,6 миллиона евро, включая долгосрочные обязательства в 2,3 миллиона евро перед аффилированными структурами.

Российское интернет-издания Newslab пишет, что Гильфанов родился в 1983 году в небольшом поселке Пермского края в семье военного и учительницы начальных классов. С детства он увлекался наукой и технологиями, в 2005 году получил диплом юриста в Удмуртском государственном университете, а через два года — степень магистра в Международном Восточноевропейском университете в Удмуртии.

В 2006 году Гильфанов совместно с бизнес-партнером Сергеем Токаревым основал российскую ИТ-компанию Lucky Labs, которая впоследствии активно развивалась в Украине, став влиятельным игроком в игровой индустрии с главным офисом в Киеве.

База данных управления рисками Dow Jones показывает, что после начала войны России на востоке Украины Гильфанов вместе с младшим братом Романом около полутора лет находился в санкционном списке Украины, ограничивающем экономическую деятельность иностранных граждан.

По указу украинского президента Петра Порошенко он был включен в список в октябре 2016 года на основании решения Совета национальной безопасности Украины. Причиной указаны "действия физического лица, которые представляют реальную угрозу национальным интересам и нарушают общественные и государственные интересы". В мае 2017 года санкции были продлены еще на год, но сейчас они утратили силу.

Партнер Гильфанова, Сергей Токарев, оставался в санкционном списке до 2020 года, когда его досрочно исключил новоизбранный президент Владимир Зеленский. Это решение вызвало возмущение, так как Токарев участвовал в разработке украинского программного обеспечения для цифровой идентификации. Критики заявляли, что человек, ранее названный "поддерживающим российских террористов", получил доступ к данным всех жителей Украины.

Как пишет Ir, сведения, собранные журналистской организацией OCCRP, указывают на прошлую связь Гильфанова с несколькими компаниями в России. Однако активных предприятий, где он был бы владельцем или должностным лицом, найти не удалось.

Осенью этого года имя Гильфанова упоминалось в украинских СМИ в контексте расследования происхождения средств предпринимателя Максима Криппы. По данным Экономической правды, Криппа в 2011 году вместе с Гильфановым, Токаревым и другими партнерами приобрел российскую сеть онлайн-казино Vulkan. Согласно данным латвийского регистра компаний, с апреля 2022 года Гильфанов проживает в Латвии. Кроме того, ранее он получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис.

Успенский, совладелец проекта панорамного колеса, заявил, что финансирование проекта осуществляется за счет займов от европейских компаний, а материалы и услуги закупаются исключительно в ЕС.

Стоимость проекта превышает 10 миллионов евро, включая 3 миллиона, потраченные на благоустройство территории. Проект «Панорамное колесо» полностью финансируется компанией и ежегодно выплачивает Рижской думе 24 500 евро за аренду земли.

#санкции #колесо обозрения
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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    12-го декабря

    Цитата: " Холмс: – Меня зовут Шерлок Холмс. Я расследую обстоятельства смерти Чарльза Баскервиля. Мой друг, доктор Ватсон, передал мне всё, что вы ему сообщили об этом. Остаётся выяснить то, о чём вы умолчали. Лора Лайонс: – О чём же я умолчала? Холмс: – Вы признались доктору Ватсону, что вызвали сэра Чарльза к калитке к десяти часам вечера. А мы знаем, что сэр Чарльз умер в это время и в этом же месте. Вы умолчали о связи между этими двумя фактами. Лора Лайонс: – Между этими двумя фактами не существует никакой связи. Холмс: – Речь идёт о преднамеренном убийстве. А улики таковы, что под следствием может оказаться ваш друг мистер Стэплтон и его жена. Лора Лайонс: – Его жена? Холмс: – Особа, которую он выдаёт за свою сестру, на самом деле его жена. Лора Лайонс: – Его жена... Но ведь он холостяк. Холмс: – Вот фотография супружеской четы, снятая четыре года назад в Йорке. На обороте надпись: «Мистер и миссис Ванделер». Я надеюсь, вам знакомы эти лица. " Конец цитаты. Занавес. P.S. "Две буквы, сэр! Л.! Л.!" :)

    5
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го декабря

    В лучших латышских традициях борьбы с оккупантами-распилить и сдать на металл. Деньги растащить по хуторам.

    35
    1
  • 12-го декабря

    придётся колесо демонтировать и увезти в Куев, к Зеленскому

    48
    0

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