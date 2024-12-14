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Расследование скандала с Rail Baltica выявило виновных — они сидели в Минсообщения и Минфине 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Расследование скандала с Rail Baltica выявило виновных — они сидели в Минсообщения и Минфине

Заключительный отчет парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica выявил ряд существенных проблем, связанных с прозрачностью реализации проекта, управлением финансами и реалистичностью сроков выполнения.

Основные выводы

Сокрытие увеличения стоимости: Министерство сообщения (МС) представило расходы проекта в ценах 2016 года, чтобы скрыть реальное удорожание. По состоянию на 2021 год фактические расходы составили 5,3 миллиарда евро (без учета инфляции).

Задержки в сроках: Завершение первого этапа проекта к 2030 году вызывает сомнения. Полная реализация проекта может занять до 2040 года при существующих ограничениях финансирования.

Недостаточный контроль финансов: Министерство финансов до 2023 года не осуществляло надлежащий контроль за расходами и рисками проекта. В государственных бюджетных документах отсутствовала полная информация о финансировании проекта и долгосрочных обязательствах.

Изменения в ходе проекта: Частые корректировки на этапе проектирования и строительства увеличивают расходы и откладывают начало строительных работ.

Действия ответственных лиц: Комиссия выявила 18 человек, которые допустили ошибки, проявили недостаточную активность или создали угрозу реализации проекта.

Рекомендации по улучшению

Создание подкомиссии Сейма: Учредить постоянную парламентскую структуру для наблюдения за реализацией проекта и информирования общественности.

Контроль сроков и расходов: Установить четкие сроки реализации проекта и предельные расходы, а также разработать реалистичные планы выполнения.

Расширение роли Министерства финансов: Определить Министерство финансов в качестве соподчиненного органа по контролю за финансированием в рамках проекта Европейского инструмента соединения инфраструктуры (EISI).

Повышение прозрачности: Провести аудит всех документов, связанных с Rail Baltica, рассекретить решения и обеспечить информирование общественности.

Сотрудничество с самоуправлениями и НГО: Способствовать развитию предпринимательства на прилегающих к трассе Rail Baltica территориях с участием местных самоуправлений и неправительственных организаций.

Оценка уровней ответственности

Красная категория: Лица, допустившие значительные ошибки, включая экс-премьера Кришьяниса Кариньша, нынешнего министра сообщения Каспара Бришкенса и экс-министра Талиса Линкайтиса.

Оранжевая категория: Лица, которые не действовали достаточно эффективно, например, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, куратора проекта Байба Рубеса и другие бывшие министры и должностные лица.

Желтая категория: Лица, которые недостаточно активно участвовали в реализации проекта, включая бывших премьер-министров Лаймдоту Страуюму и Мариса Кучинскиса.

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Заключение

Отчет комиссии высветил серьезные системные проблемы в управлении проектом Rail Baltica, а также необходимость улучшения контроля за финансированием, прозрачностью и реализацией проекта. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Сейма и правительства на рекомендации комиссии, а также от эффективности действий ответственных структур.

#rail baltica
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Комментарии (2)

  • ВЛ
    Василий Латгалец
    14-го декабря

    Я так понимаю всех виновных накажут переводом на более высокооплачиваемую должность.

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  • Д
    Дед
    14-го декабря

    Установлены нарушения, которые повлекли критические для бюджета страны нарушения, повлекшие страшные убытки. Установлены лица, кто совершил эти преступления. Соответственно этим лицам должен быть применен арест всей их собственности и возбужден уголовный процесс, а Силиня только покрасила их в цвета радуги.Вообще то так нужно действовать по закону и прокуратура обязана в соответствии законом о прокуратуре, даже на основании этой статьи, не говоря о проверке комиссии начать уголовный процесс.

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