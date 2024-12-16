В Марупе мужчина застрелил 10-летнюю дочь, свою пожилую мать и застрелился сам 2 1421

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Марупе мужчина застрелил 10-летнюю дочь, свою пожилую мать и застрелился сам

В частном доме в Марупе в субботу вечером были обнаружены тела трёх человек с огнестрельными ранениями, сообщили в Государственной полиции Латвии.

Все погибшие являлись членами одной семьи, среди них был несовершеннолетний ребёнок.

По предварительной информации, преступление, скорее всего, совершил мужчина, чьё тело также было найдено в доме. Согласно данным следствия, он сначала убил двоих членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Как сообщил телеканал TV3, подозреваемым является 48-летний мужчина, который застрелил свою 10-летнюю дочь и престарелую мать.

Трагедия произошла во время отсутствия жены, которая находилась на покупках.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о убийстве при особо отягчающих обстоятельствах.

Полиция изъяла оружие, которое, вероятно, использовалось при совершении преступления.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
