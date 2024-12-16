В частном доме в Марупе в субботу вечером были обнаружены тела трёх человек с огнестрельными ранениями, сообщили в Государственной полиции Латвии.
Все погибшие являлись членами одной семьи, среди них был несовершеннолетний ребёнок.
По предварительной информации, преступление, скорее всего, совершил мужчина, чьё тело также было найдено в доме. Согласно данным следствия, он сначала убил двоих членов своей семьи, а затем покончил с собой.
Как сообщил телеканал TV3, подозреваемым является 48-летний мужчина, который застрелил свою 10-летнюю дочь и престарелую мать.
Трагедия произошла во время отсутствия жены, которая находилась на покупках.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о убийстве при особо отягчающих обстоятельствах.
Полиция изъяла оружие, которое, вероятно, использовалось при совершении преступления.
Оставить комментарий(2)