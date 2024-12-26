С конца октября этого года Рижская городская муниципальная полиция осуществляет автоматический контроль скоростного режима с помощью нетрафарированных транспортных средств. За этот период выявлено уже 12 тысяч нарушений, связанных с превышением разрешенной скорости 30 км/ч вблизи образовательных учреждений, пишет tautaruna.lv .

Основываясь на анализе жалоб, полиция при планировании маршрутов контроля скорости в столице решила приоритетно следить за соблюдением скорости утром, когда дети идут в школу, и днем, когда они возвращаются домой.

По статистике полиции, за этот период штрафы получили более 700 водителей, которые двигались со скоростью не менее 60 км/ч в зоне, где действует ограничение 30 км/ч, то есть превышали разрешенную скорость в два раза. Из них 87 водителей ехали со скоростью не менее 70 км/ч. Самая высокая зафиксированная скорость в зоне 30 км/ч за этот период составила 91,1 км/ч.

Многие в комментариях указывают на необходимость решения проблем организации движения, а не радоваться штрафам.

Адвокат Артур Звейсалниекс: "Еще один способ подорвать доверие к государственному управлению и законам. Кристально честные, конечно, будут кричать: не надо нарушать. Но есть одна беда — если нарушения настолько массовые, это большая проблема в организации дорожного движения, которую нужно решать, а не радоваться поступлению штрафов."

Алексис: "Каждый, кому дана хоть малая власть, считает своим долгом усложнить жизнь одной из групп населения. Столько штрафов, как в этом году, у меня никогда не было, и они не за скорость."

Гражданин: "А может, правила абсурдны? Вокруг Риги повсюду поставили 30 км/ч — и что? Кому это нужно?"

Янис: "Нарушил — плати. Знаки видны."

Гражданин: "Почему мы превращаем пользователей образовательных учреждений в неспособных приспособиться? Нормально было бы ставить ограничение 30 км/ч с дополнительным знаком 7:30–9:15 и 12:30–14:00, согласовав это время с руководством школы. Не надо приучать детей, что все будут ехать медленно. Надо учить их выживать в городе!"

VPP: "Похоже, вы сами гордитесь тем, что ставите знак 30 км/ч на дороге, где нормальной скоростью было бы 70 км/ч (обосновывая это близостью образовательного учреждения), а потом штрафуете там без причины ночью? Такие действия бросают тень на всю систему безопасности."

Янкс: "Огромное открытие. Установите уже эти 147 радаров скорости и 500 камер на красный свет. Бюджет городской думы неплохо покормится."