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Пропавшую на Рождество 14-летнюю Нору так и не нашли. У полиции есть новая информация 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Пропавшую на Рождество 14-летнюю Нору так и не нашли. У полиции есть новая информация

Госполиция уже несколько дней не может найти пропавшую 14-летнюю девочку, несмотря на призывы к общественности сообщить о ее возможном местонахождении.

Накануне Рождества, 24 декабря, Государственная полиция сообщила, что Нора Берзиня, 2010 года рождения, не вернулась в свое место жительства.

Стражи порядка распространили фото девушки, попросив жителей сообщить о ее возможном местонахождении.

Через пять дней, 29 декабря, в полиции сообщили, что получили новые фотографии, на которых пропавшую Нору можно увидеть 24 декабря в 14:35 на рижском автовокзале, откуда она уехала на автобусе в направлении Илуксте.

На снимках видно, что девушка находится с молодым человеком.

Правоохранители предполагают, что в настоящее время Нора может находиться в Акнисте, Гарсене или Бебрене. ПРИМЕТЫ: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, длинные каштановые волосы до плеч. В последний раз девушку видели в куртке цвета хаки, темных джинсах и, возможно, в белой обуви.

Государственная полиция повторно призывает посмотреть на фотографии Норы и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщив по телефонам 67 085 982, 67 085 928 или 112 или написав на адрес электронной почты «rn.pardaugava@riga.vp.gov.lv».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го декабря

    С предками посралась и уехала назло тусить?🙄

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