Владелец турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов, арестованный по делу об организации туров для геев (ст. 282.2 УК), был найден мёртвым в камере московского СИЗО «Водник». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката мужчины.

Следователь сказал адвокату, что Котов совершил суицид в камере примерно в четыре часа утра.

По версии следствия, он занимался «организацией путешествий для участников ЛГБТ-сообщества». Связанные с силовиками телеграм-каналы утверждали, что мужчина якобы готовил новогодний тур для геев в Египет, а до этого проводил «ЛГБТ-круиз» по Волге.

2 декабря прошлого года Головинский районный суд Москвы арестовал Котова по статье об участии и организации деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК).

На заседании он рассказал, что во время обыска его били электрошокером. «Ко мне ночью приехало человек 15, меня избили, наносили удары по лицу, по ногам, остались кровоподтеки. Никакого сопротивления я не оказывал, был крайне удивлен этой процедуре», — говорил Котов.

По словам мужчины, его избивали два человека в масках, один из которых бил по лицу, другой — электрошокером. Котов отметил, что он должен был сказать «то, что они хотели». Он пытался объяснить, что занимается обычными туристическими поездками, но силовики говорили: «Нет, неверно, для геев».

Котов рассказал, что во время допроса силовики смотрели его телефон. «У меня там микроскопическая интимная информация... стали шутить, надругаться. Сложилось впечатление, что один переснимал. Несмотря на то, что я по образованию врач-психотерапевт, пока затрудняюсь ответить какой, степени ПТСР был мне нанесён, и для чего требовались все эти процедуры», — сказал он.

5 декабря подруга Котова сообщила, что его отправили в карцер на 15 суток. В это время к арестованным не пускают адвокатов и не передают передачи с едой. Девушка отметила, что у её друга есть хронический диагноз, и ему необходимо каждый день пить лекарства, которые не приняли в СИЗО в качестве передачи.

«Андрей у нас весит 140 килограмм, он качок, здоровяк. Но эту массу носить тяжело, он все время ест, он как панда, и как он сейчас в СИЗО выживает, я не представляю», — цитировала Русская служба Би-би-си слова подруги Котова.

Ранее «Вёрстка» подсчитала, что в 2024 году российские судьи рассмотрели минимум 131 дело о «пропаганде ЛГБТ» по административным статьям. Общая сумма штрафов составила минимум 25 000 000 рублей. Поводом для преследования стали цветные волосы, «немужская» одежда, фильмы с однополой любовью, фото и лайки в соцсетях.