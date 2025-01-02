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Исчезновение на Рождество 14-летней Норы: полиция поделилась новой информацией и прекращает поиски 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
Исчезновение на Рождество 14-летней Норы: полиция поделилась новой информацией и прекращает поиски

2 января в полиции сообщили, что прекратили поиски пропавшей на Рождество Норы Берзини.

По информации полиции, 14-летняя Нора была найдена живой и здоровой.

Напомним, ранее полиция дважды просила у людей помощи в поиске девушки.

Накануне Рождества, 24 декабря, Государственная полиция сообщила, что Нора Берзиня, 2010 года рождения, не вернулась в свое место жительства. Через пять дней, 29 декабря, в полиции сообщили, что получили новые фотографии, на которых пропавшую Нору можно было увидеть 24 декабря в 14:35 на рижском автовокзале, откуда она уехала на автобусе в направлении Илуксте.

На снимках было видно, что девушка находится с молодым человеком.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    По идее раз так нашумели надо было проверить девочке только 14, а это статья

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