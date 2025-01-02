Исчезновение на Рождество 14-летней Норы: полиция поделилась новой информацией и прекращает поиски

2 января в полиции сообщили, что прекратили поиски пропавшей на Рождество Норы Берзини.

По информации полиции, 14-летняя Нора была найдена живой и здоровой.

INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 2. janvārī pulksten 15.13 Bezvēsts prombūtnē bijusī Nora Bērziņa ir atrasta sveika un vesela. https://t.co/Gx8aruPlzT — Valsts policija (@Valsts_policija) January 2, 2025

Напомним, ранее полиция дважды просила у людей помощи в поиске девушки.

Накануне Рождества, 24 декабря, Государственная полиция сообщила, что Нора Берзиня, 2010 года рождения, не вернулась в свое место жительства. Через пять дней, 29 декабря, в полиции сообщили, что получили новые фотографии, на которых пропавшую Нору можно было увидеть 24 декабря в 14:35 на рижском автовокзале, откуда она уехала на автобусе в направлении Илуксте.

На снимках было видно, что девушка находится с молодым человеком.