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Пропал без вести гражданин Латвии, воевавший против России – LTV 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2025
LETA
Пропал без вести гражданин Латвии, воевавший против России – LTV

В конце прошлого года в Украине пропал без вести военный из Латвии, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).

Эту информацию LTV подтвердили также в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.

Источники телевидения среди военных предполагают, что, возможно, этот пропавший человек погиб.

как сообщалось ранее, в октябре 2023 года в Украине уже погибал латвийский подданный, который воевал на стороне Украины.

Тогда МИД ЛР сообщал, что в зоне боевых действий 1 октября 2023 года в Лимане, Краматорском районе, в результате удара дрона погиб гражданин Латвии.

#война в украине
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2

Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го января

    Да и х с ним. Мало ли дурных в жизни на голову? Премию дарвина, посмертно выдайте.

    39
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Почему пропал? Он точно в аду! Кто следующий?

    61
    3
  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Надеюсь ему в аду есть койка убивать людей за деньги, сам и поймал, надеюсь со всеми это случится кто на оружие скидывается

    71
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го января

    Ашо он там делал??? Зашо погиб??? какие интересы защищал???

    80
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    Anton Kvaskov
    3-го января

    На сафари за бабки съездил. Думал уши русских привезёт, повесит над портретом Алойзыча.

    26
    2
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