Пропал без вести гражданин Латвии, воевавший против России – LTV

В конце прошлого года в Украине пропал без вести военный из Латвии, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).

Эту информацию LTV подтвердили также в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.

Источники телевидения среди военных предполагают, что, возможно, этот пропавший человек погиб.

как сообщалось ранее, в октябре 2023 года в Украине уже погибал латвийский подданный, который воевал на стороне Украины.

Тогда МИД ЛР сообщал, что в зоне боевых действий 1 октября 2023 года в Лимане, Краматорском районе, в результате удара дрона погиб гражданин Латвии.