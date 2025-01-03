Пропал без вести гражданин Латвии, воевавший против России – LTV

В конце прошлого года в Украине пропал без вести военный из Латвии, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).
Эту информацию LTV подтвердили также в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
Источники телевидения среди военных предполагают, что, возможно, этот пропавший человек погиб.
как сообщалось ранее, в октябре 2023 года в Украине уже погибал латвийский подданный, который воевал на стороне Украины.
Тогда МИД ЛР сообщал, что в зоне боевых действий 1 октября 2023 года в Лимане, Краматорском районе, в результате удара дрона погиб гражданин Латвии.
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