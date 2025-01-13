Задержали гражданина РФ, незаконно пересекшего границу Латвии

В пятницу в Лиепнинской волости пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересёк государственную границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Получив с камер наблюдения фотографии человека, движущегося от границы вглубь территории страны, наряд пограничников отправился проверить эту информацию.

В результате поисковых мероприятий пограничники обнаружили указанного человека — гражданина России без действительного удостоверяющего личность документа.

Против данного лица Государственная пограничная охрана возбудила уголовное дело за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы.

Кроме того, в отношении задержанного начато административное производство по нескольким статьям Закона о государственной границе Латвийской Республики. Например, по первой части статьи 20, которая гласит, что лицо, находящееся в приграничной зоне, обязано иметь при себе и предъявить по требованию сотрудника Государственной пограничной охраны документ, удостоверяющий личность и право пребывания в Латвии. Также по статье 14.1, запрещающей нахождение лиц в зоне патрулирования и зоне контроля пограничных знаков.