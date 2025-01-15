Латвийские пограничники запретили украинскому моряку сходить с судна

Латвийские пограничники по соображениям безопасности запретили одному украинскому моряку сходить с судна, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В погранохране отметили, что у капитана судна взято гарантийное письмо о том, что иностранец, являющийся гражданином Украины, не сойдёт на берег во время стоянки судна в порту Вентспилса.

По соображениям безопасности за последние сутки въезд в Латвию был также запрещён трём гражданам Молдовы и одному гражданину России.