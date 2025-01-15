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В многоквартирном доме в Золитуде упал лифт с ребенком внутри? RNP поясняет, что действительно произошло 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
В многоквартирном доме в Золитуде упал лифт с ребенком внутри? RNP поясняет, что действительно произошло

Сегодня в социальных сетях распространилась тревожная новость о многоквартирном доме в Золитуде на улице Паула Лейиня 7, пишет la.lv.

Сообщается, что вчера, 14 января, с 3-го этажа упал лифт, внутри которого находился ребенок 5-6 лет. Люди поделились этой новостью в заолитудской группе в Facebook. Женщина сообщила, что некий аноним, опубликовавший сообщение в группе, удалил его уже через пять минут. Это подняло вопросы о том, что произошло на самом деле и не является ли информация, распространяемая в социальных сетях, фейковой новостью.

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Как объяснили в компании RNP, такое технически невозможно. Каждый лифт оснащен механизмом безопасности, который автоматически блокирует его и предотвращает падение.

В RNP отметили, что иногда резкая остановка лифта может напугать пассажиров, но это не является чрезвычайной ситуацией. Механизмы безопасности срабатывают как в старых, так и в новых лифтах.

Лифт в этом доме обслуживает компания «Liftu alianse» — после того, как информация об инциденте стала достоянием общественности, журналисты сразу же связались с компанией и выяснили, что произошло.

В понедельник вечером из дома поступил звонок — лифт остановился между этажами, в нем находился ребенок один, без взрослых. На место прибыли специалисты «Liftu alianse», разблокировали лифт и благополучно освободили ребенка, провели осмотр лифта, и теперь лифт снова в рабочем состоянии.

Как правило, каждый лифт проходит осмотр и обслуживание один раз в месяц. Этот лифт прошел осмотр и обслуживание 2 января. А затем, раз в год, проводится более масштабная, более обширная проверка. Наиболее распространенными причинами срабатывания механизмов безопасности лифта являются его раскачивание, подпрыгивание, перегрузка, вмешательство в работу дверных механизмов и хаотичное нажатие кнопок.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Некуда деваться, лифты будут падать. Российские, белорусские лифты закупать нельзя, а на импортные денег нет, да и будут проблемы установить их в шахты советского производства. Доуправлялись.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    Если прыгать в лифте, можно легко застрять. Пару-тройку хороших прыжков тела массы в 60-70 кг достаточно. Есть такой баг в "советских" (минских, кажется) лифтах. 😎

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