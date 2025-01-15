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За шпионаж в пользу РФ и хранение взрывчатки российский пенсионер приговорен в Латвии к восьми годам тюрьмы 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
За шпионаж в пользу РФ и хранение взрывчатки российский пенсионер приговорен в Латвии к восьми годам тюрьмы

За шпионаж в пользу России на этой неделе Рижский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 72-летнего гражданина России, бывшего советского офицера, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

После увольнения из вооруженных сил СССР обвиняемый остался жить в Латвии.

Согласно обвинению, мужчина получил публично доступную информацию о политических процессах Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях Рижского аэропорта, а именно, о происходящем в самом аэропорту, проведенных на его территории ремонтных работах и строительстве ангаров, а также вел наблюдение за территорией 17-го батальона Земессардзе.

Полученную информацию он передал представителю российской разведки, лично отправившись в Калининград. Конкретный объем переданной информации обвинению было трудно определить, учитывая, что шпионаж велся в течение длительного времени и обвиняемый передал полученные сведения, лично отправившись в Россию.

Кроме того, в его гараже были обнаружены взрывные брикеты: один брикет гексогена весом 975 граммов и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.

За указанные в обвинении преступления прокурор в судебных прениях потребовала приговорить мужчину к лишению свободы на восемь лет и надзору пробации на два года. Суд присудил это наказание.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (СГБ) задержала указанного гражданина России 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против него был начат парой дней раньше - 18 декабря. СГБ провела следственные действия на пяти связанных с этим человеком объектах в Риге и ее окрестностях, а затем передала дело в прокуратуру для предъявления обвинения.

Латвийские суды в последние годы рассматривали несколько начатых СГБ уголовных дел о шпионаже в пользу России и Беларуси. Так, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса за шпионаж в пользу России к тюремному заключению на восемь лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года.

По этому же делу гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов за шпионаж получил наказание в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года.

Приговор обжалован и находится в Рижском окружном суде.

По другому делу осенью прошлого года суд первой инстанции приговорил таксиста Сергея Сидорова за шпионаж в пользу России к лишению свободы на семь лет и надзору пробации на два года.

Осенью ему было предъявлено обвинение еще по одному делу о шпионаже в пользу России. По этому делу также обвиняется мать Александра Дубяго в сборе неразглашаемых сведений в пользу России. 10 мая 2022 года Дубяго пришел с российским флагом к ныне демонтированному памятнику советским воинам в Пардаугаве. За эти действия против Дубяго было возбуждено уголовное дело, и он провел некоторое время в тюрьме, но позже СГБ дело закрыла.

#криминал #шпионаж
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Шпион в 72 года, они чего там с дуба рухнули? 8 лет для 72летнего, это пожизненное. Уверен, что доказательства фальшивые.

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  • Гений Разума
    Гений Разума
    15-го января

    Националсоциалисты тоже делали шоу из поджога Рейхстага Димитровым, латвийские клоуны умом не блещут, всё под копирку, ждут очередного эшелона в один конец в Сибирь.

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